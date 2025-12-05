Language
    केरल: निष्कासित कांग्रेस MLA राहुल ममकूटाथिल के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में SIT गठित

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 09:47 PM (IST)

    कांग्रेस से निष्कासित विधायक राहुल ममकूटाथिल के खिलाफ यौन उत्पीड़न के दूसरे मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया है। शिकायत केरल प्रदेश कांग्रेस स ...और पढ़ें

    राहुल ममकूटाथिल के खिलाफ SIT गठित

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस से बर्खास्त विधायक राहुल ममकूटाथिल के खिलाफ यौन उत्पीड़न के दूसरे मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है। दूसरा यौन उत्पीड़न की शिकायत केरल प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा प्राप्त की गई थी, जिसे राज्य पुलिस प्रमुख को भेजा गया।

    इसके बाद, क्राइम ब्रांच ने एक मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि एसआइटी का नेतृत्व पुलिस मुख्यालय में सहायक निरीक्षक जनरल जी. पूंगुज्हाली करेंगे। टीम में एक डीएसपी रैंक का अधिकारी और उप-निरीक्षक भी शामिल हैं।

    क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने कहा कि ईमेल शिकायत में केवल प्रेषक का ईमेल आईडी था और कोई अन्य संपर्क विवरण नहीं था। जांच के हिस्से के रूप में उन्होंने एक उत्तर ईमेल भेजा है जिसमें शिकायतकर्ता से संपर्क करने और अपना बयान देने का अनुरोध किया गया है।

    शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसे विवाह के झूठे वादे के तहत यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया गया। हालांकि, पुलिस के पास घटना के स्थान और तिथि जैसे विवरण उपलब्ध नहीं हैं।

    एसआइटी ईमेल के प्रेषक का पता लगाने और उसका बयान दर्ज करने का प्रयास करेगी, जो आगे की जांच के लिए महत्वपूर्ण है। ममकूटाथिल को गुरुवार को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। वह वर्तमान में फरार हैं और केरल और पड़ोसी राज्यों में उनकी तलाश जारी है।

    कांग्रेस ममकूटाथिल को गिरफ्तारी से बचा रही: विजयन

    केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कांग्रेस पर राहुल ममकूटाथिल को गिरफ्तारी से बचाने का आरोप लगाया और कहा कि पुलिस उस विधायक को पकड़ने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है।

    कांग्रेस में अन्य विधायक हैं जो समान आरोपों का सामना कर रहे हैं या अन्य अपराधों के लिए जेल में हैं, लेकिन फिर भी पार्टी में बने हुए हैं। एल्डोज कुन्नापिल्ली और एम. विसेंट अभी भी पार्टी में हैं। कांग्रेस के विधायक विंसेंट और कुन्नापिल्ली ने भी यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना किया है।