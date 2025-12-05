केरल: निष्कासित कांग्रेस MLA राहुल ममकूटाथिल के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में SIT गठित

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस से बर्खास्त विधायक राहुल ममकूटाथिल के खिलाफ यौन उत्पीड़न के दूसरे मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है। दूसरा यौन उत्पीड़न की शिकायत केरल प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा प्राप्त की गई थी, जिसे राज्य पुलिस प्रमुख को भेजा गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके बाद, क्राइम ब्रांच ने एक मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि एसआइटी का नेतृत्व पुलिस मुख्यालय में सहायक निरीक्षक जनरल जी. पूंगुज्हाली करेंगे। टीम में एक डीएसपी रैंक का अधिकारी और उप-निरीक्षक भी शामिल हैं।

राहुल ममकूटाथिल के खिलाफ SIT गठित क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने कहा कि ईमेल शिकायत में केवल प्रेषक का ईमेल आईडी था और कोई अन्य संपर्क विवरण नहीं था। जांच के हिस्से के रूप में उन्होंने एक उत्तर ईमेल भेजा है जिसमें शिकायतकर्ता से संपर्क करने और अपना बयान देने का अनुरोध किया गया है।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसे विवाह के झूठे वादे के तहत यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया गया। हालांकि, पुलिस के पास घटना के स्थान और तिथि जैसे विवरण उपलब्ध नहीं हैं। एसआइटी ईमेल के प्रेषक का पता लगाने और उसका बयान दर्ज करने का प्रयास करेगी, जो आगे की जांच के लिए महत्वपूर्ण है। ममकूटाथिल को गुरुवार को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। वह वर्तमान में फरार हैं और केरल और पड़ोसी राज्यों में उनकी तलाश जारी है।

कांग्रेस ममकूटाथिल को गिरफ्तारी से बचा रही: विजयन केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कांग्रेस पर राहुल ममकूटाथिल को गिरफ्तारी से बचाने का आरोप लगाया और कहा कि पुलिस उस विधायक को पकड़ने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है।