SIR Update: UP-केरल में समय बढ़ाने की मांग, कोर्ट ने आयोग को दिया तीन सप्ताह का समय

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और केरल में चल रहे मतदाता सूची के सघन पुनरीक्षण (एसआइआर) की समय सीमा बढ़ाने की मांग याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए चुनाव आयोग को तीन सप्ताह का समय दे दिया है। अब कोर्ट इस मामले में जनवरी के दूसरे सप्ताह में सुनवाई करेगा। इसके साथ ही गुरुवार को एसआइआर की वैधानिकता पर भी सुनवाई टल गई।

अब चुनाव आयोग इस मामले में छह जनवरी को अपना पक्ष रखेगा। एसआइआर के मामले गुरुवार को प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई पर लगे थे। उत्तर प्रदेश में एसआइआर के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय देने की मांग की गई है। ये याचिका कांग्रेस नेता तनुज पुनिया की ओर से दाखिल की गई है।

गुरुवार को पुनिया की ओर से पेश वकील ने कहा कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और तय समय में एसआइआर का काम पूरा होना संभव नहीं है। वहां अभी निकट भविष्य में चुनाव नहीं होने हैं ऐसे में वहां इसके लिए कोई जल्दी नहीं है। कहा कि चुनाव आयोग ने दो सप्ताह का समय बढ़ाया है लेकिन और समय बढ़ाया जाना चाहिए।

केरल में एसआइआर का समय बढ़ाने की अर्जी पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बहस की। सिब्बल ने कहा कि आज एसआइआर के फार्म जमा करने का आखिरी दिन है। केरल में 25 लाख नाम डिलीट किये गए हैं। पति का नाम सूची में है और पत्नी का नाम डिलीट है। ये स्थिति है। लेकिन चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि आयोग उत्तर प्रदेश और केरल के मामलों पर नजर रखे हुए है।