Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विदिशा में SIR से जुड़ी नायब तहसीलदार की मौत, परिवारवालों ने किया आत्महत्या का दावा

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 11:58 PM (IST)

    मध्य प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) सर्वे अभियान में लगे चार सरकारी कर्मचारियों की मौत हो गई है, जिनमें विदिशा में नायब तहसीलदार कविता कड़ेला की आत्महत्या भी शामिल है। परिजनों ने SIR के दबाव को कारण बताया है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में भी एक लेखपाल ने आत्महत्या कर ली, जिसके लिए अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। चुनाव आयोग ने इन घटनाओं पर रिपोर्ट तलब की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    विदिशा में नायब तहसीलदार की मौत

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) सर्वे अभियान में जुटे चार शासकीय सेवकों की अलग-अलग कारणों से मौत हो गई। विदिशा में महिला नायब तहसीलदार कविता कड़ेला (24) की शासकीय आवास की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्वजन ने कहा कि रात में फोन करके उन्होंने SIR का दबाव बताया था। संभवत: इसी के चलते उन्होंने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली है। वहीं शहडोल और बालाघाट जिलों में बीएलओ और सीधी जिले में सहायक बीएलओ की मौत हुई है। रीवा जिले में एक बीएलओ ब्रेन हेमरेज का शिकार है।

    मध्य प्रदेश में SIR सर्वे में चार मौतें

    पिछले 10 दिनों में MP के विभिन्न जिलों में छह बीएलओ की मौत के मामले सामने आ चुके हैं। चुनाव आयोग ने इन मौतों पर रिपोर्ट भी तलब की है। उधर, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में SIR अभियान में सुपरवाइजर का काम देख रहे लेखपाल सुधीर कुमार ने शादी से एक दिन पहले मंगलवार सुबह घर में रस्सी से फंदा लगाकर जान दे दी।

    विदिशा में नायब तहसीलदार की आत्महत्या

    उनकी बहन का आरोप है कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) व कानूनगो के उत्पीड़न के कारण भाई ने आत्मघाती कदम उठाया है। पिता के साथ गांव पहुंची मंगेतर के अनुसार सुधीर फोन पर कहते थे कि काम बहुत है, अधिकारी परेशान कर रहे हैं।

    उत्तर प्रदेश में लेखपाल ने की आत्महत्या

    दिवंगत के साथी लेखपाल मुकदमे की मांग को लेकर सुबह आठ बजे से देर रात तक धरने पर बैठे रहे और शव नहीं उठाने दिया। लेखपाल संघ के अध्यक्ष कुलदीप पटेल कहा कि ईआरओ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं।

    मुकदमा न हुआ तो SIR का काम नहीं करेंगे। उधर, ईआरओ ने आरोपों को लेकर कुछ भी कहने से इन्कार कर दिया। कानूनगो से इस संबंध में बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका मोबाइल फोन बंद था।