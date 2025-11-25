विदिशा में SIR से जुड़ी नायब तहसीलदार की मौत, परिवारवालों ने किया आत्महत्या का दावा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) सर्वे अभियान में जुटे चार शासकीय सेवकों की अलग-अलग कारणों से मौत हो गई। विदिशा में महिला नायब तहसीलदार कविता कड़ेला (24) की शासकीय आवास की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई।

स्वजन ने कहा कि रात में फोन करके उन्होंने SIR का दबाव बताया था। संभवत: इसी के चलते उन्होंने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली है। वहीं शहडोल और बालाघाट जिलों में बीएलओ और सीधी जिले में सहायक बीएलओ की मौत हुई है। रीवा जिले में एक बीएलओ ब्रेन हेमरेज का शिकार है।

मध्य प्रदेश में SIR सर्वे में चार मौतें पिछले 10 दिनों में MP के विभिन्न जिलों में छह बीएलओ की मौत के मामले सामने आ चुके हैं। चुनाव आयोग ने इन मौतों पर रिपोर्ट भी तलब की है। उधर, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में SIR अभियान में सुपरवाइजर का काम देख रहे लेखपाल सुधीर कुमार ने शादी से एक दिन पहले मंगलवार सुबह घर में रस्सी से फंदा लगाकर जान दे दी।

विदिशा में नायब तहसीलदार की आत्महत्या उनकी बहन का आरोप है कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) व कानूनगो के उत्पीड़न के कारण भाई ने आत्मघाती कदम उठाया है। पिता के साथ गांव पहुंची मंगेतर के अनुसार सुधीर फोन पर कहते थे कि काम बहुत है, अधिकारी परेशान कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में लेखपाल ने की आत्महत्या दिवंगत के साथी लेखपाल मुकदमे की मांग को लेकर सुबह आठ बजे से देर रात तक धरने पर बैठे रहे और शव नहीं उठाने दिया। लेखपाल संघ के अध्यक्ष कुलदीप पटेल कहा कि ईआरओ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं।