SIR 2.0 का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, TMC और DMK की याचिकाओं पर चुनाव आयोग को देना होगा जवाब

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंशिव रिवीजन यानी (SIR) का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। एसआईआर के दूसरे चरण का मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को DMK, CPI(M), कांग्रेस की पश्चिम बंगाल यूनिट और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की याचिकाओं पर चुनाव आयोग (EC) से अलग-अलग जवाब मांगा। बता दें सुप्रीम कोर्ट में इन राजनीतिक दलों की ओर से दायर याचिका में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया को चुनौती दी गई है।

दो हफ्ते में देना होगा जवाब याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्य बागची की बेंच ने चुनाव आयोग (EC) को दो हफ्ते में इस मामले में जवाब देने को कहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास और कलकत्ता हाई कोर्ट से भी तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनावी रोल के SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर किसी भी कार्रवाई को रोकने के लिए कहा।

देश के 12 राज्यों में हो रहा SIR गौरतलब है कि 27 अक्तूबर को चुनाव आयोग ने नवंबर 2025 और फरवरी 2026 के बीच 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR अभ्यास के दूसरे चरण के आयोजन की घोषणा की है।

बता दें कि जिन राज्यों में एआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, उनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। ध्यान रहे कि तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव होने हैं।