    गुजरात में शुरू हुआ SIR का काम, PM मोदी और अमित शाह के घर भेजे गये फॉर्म

    By Jagran News Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 08:27 PM (IST)

    गुजरात में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के घर भी फॉर्म भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नागरिकों से प्रपत्र भरकर लोकतंत्र को मजबूत बनाने का आह्वान किया है। वहीं, एसआईआर के चलते अन्य राज्यों से आई गृहिणियों को परेशानी हो रही है, और वे मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए गांव जा रही हैं।

    गुजरात में मतदाता सूची का पुनरीक्षण शुरू

    राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। गुजरात में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का कार्य नवंबर के प्रथम सप्ताह में शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य सभी केंद्रीय मंत्रियों के गुजरात के स्थायी पते पर भी निर्वाचन आयोग के गणना प्रपत्र पहुंचाए गए हैं।

    मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रपत्र भरने के साथ ही राज्य के नागरिकों से इसे भरकर लोकतंत्र को पारदर्शी और मजबूत बनाने में योगदान करने का आह्वान किया। पीएम मोदी के स्थायी आवास का पता अहमदाबाद के राणिप में उनके बड़े भाई सोमाभाई मोदी के आवास का है।

    नागरिकों से लोकतंत्र में योगदान का आह्वान

    चुनावों में वह यहीं के निशान स्कूल केंद्र पर आकर ही मतदान करते हैं। वहीं एसआइआर के शुरू होने से अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा जैसे बड़े शहरों के हजारों परिवारों की गृहिणियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

    दरअसल, गुजरात में पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों की महिलाएं बड़ी संख्या में घरों में काम करती हैं। जबकि, पुरुष सोसायटी आदि में बुजुर्गों की देखभाल तथा चौकीदारी का काम करते हैं। इन राज्यों में एसआइआर की प्रक्रिया शुरू होने से सभी अपना काम छोड़कर मतदाता सूची में नाम बरकरार रखवाने के लिए अपने अपने गांव जा रहे हैं।