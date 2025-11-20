गुजरात में शुरू हुआ SIR का काम, PM मोदी और अमित शाह के घर भेजे गये फॉर्म

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। गुजरात में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का कार्य नवंबर के प्रथम सप्ताह में शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य सभी केंद्रीय मंत्रियों के गुजरात के स्थायी पते पर भी निर्वाचन आयोग के गणना प्रपत्र पहुंचाए गए हैं।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रपत्र भरने के साथ ही राज्य के नागरिकों से इसे भरकर लोकतंत्र को पारदर्शी और मजबूत बनाने में योगदान करने का आह्वान किया। पीएम मोदी के स्थायी आवास का पता अहमदाबाद के राणिप में उनके बड़े भाई सोमाभाई मोदी के आवास का है।

नागरिकों से लोकतंत्र में योगदान का आह्वान चुनावों में वह यहीं के निशान स्कूल केंद्र पर आकर ही मतदान करते हैं। वहीं एसआइआर के शुरू होने से अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा जैसे बड़े शहरों के हजारों परिवारों की गृहिणियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।