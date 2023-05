नई द‍िल्‍ली, एएनआई। नेपाल के संखुवासभा जिले में शुक्रवार को एक हेलीकॉप्‍टर दुर्घटनाग्रस्‍त हो गया। हादसे में पायलट सह‍ित तीन लोग घायल हो गए। अधि‍कार‍ियों के मुताब‍िक, हेलीकॉप्टर भारत द्वारा फंडेड अरुण-तृतीय हाइडल परियोजना के लिए निर्माण सामग्री ले जा रहा था।

A helicopter operated by Simrik Air crashed in Sankhuwasabha district of Nepal. Pilot safe. The helicopter was ferrying construction material for India Funded Arun-III Hydel project: Officials pic.twitter.com/IccWKzX0MH