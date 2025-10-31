मुंबई एयरपोर्ट पर टूरिस्ट के बैग में मिले सिलवरी गिबन, कस्टम विभाग भी हैरान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की है। जांच के दौरान कस्टम विभाग ने बैंकॉक से भारत आए विदेशी यात्री के बैग में दो सिलवरी गिबन यानी लंगूर बरामद किए। लंगूर के साथ ही विदेशी यात्री को कस्टम विभाग ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की पूछताछ जारी है।

दरअसल, कस्टम विभाग की टीम ने यात्री को गुप्त जानकारी के आधार पर पकड़ा है। जांच में सामने आया है कि आरोपी पहले मलेशिया गया था और वहां से बैंकॉक गया। वहां एक सिंडिकेट मेंबर ने उसे यह बैग सौंपा जिसे भारत में डिलीवर करना था। इससे पहले कस्टम विभाग ने कार्रवाई करते हुए बैग में रखे सिलवरी गिबन को गिरफ्तार कर लिया है।

क्या बोले अधिकारी? एक अधिकारी ने बताया कि विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर यात्री को रोका गया। उसके सामान की जांच के दौरान, हमें एक ट्रॉली बैग के अंदर एक टोकरी में छिपे हुए दो गिबन मिले, एक दो महीने का और दूसरा चार महीने का। यात्री को सीमा शुल्क अधिनियम और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है।

एक जिंदा एक की मौत बैंकॉक से आ रहे एक यात्री के पास से दो लुप्तप्राय सिल्वरी गिबन जब्त किए। दोनों बैग के भीतर एक टोकरी में छिपाकर रखा हुआ था। इसमें से एक की मौत हो चुकी थी। जबकि एक जिंदा है। कस्टम विभाग ने यात्री को गिरफ्तार करने के साथ कस्टम्स ऐक्ट, 1962 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आगे की जांच शुरू कर दी है।