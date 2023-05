Sikkim landslides: भारतीय सेना ने चुंगथांग में फंसे 500 पर्यटकों को निकाला सुरक्षित

गंगटोक, एजेंसी। सिक्किम में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और सड़कें बाधित हो रखी है। इसमें फंसे महिलाओं और बच्चों समेत करीब 500 टूरिस्ट को भारतीय सेना ने सुरक्षित बचा लिया है। रक्षा अधिकारियों ने शनिवार को इसकी जानकारी दी।

रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने कहा कि 19 मई को मंगन जिले के लाचेन, लाचुंग और चुंगथांग में भारी मूसलाधार बारिश हुई, जिसके कारण लाचुंग और लाचेन घाटी की यात्रा कर रहे लगभग 500 पर्यटक चुंगथांग में भूस्खलन और सड़क जाम के कारण फंस गए। उन्होंने कहा कि चुंगथांग के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट के अनुरोध पर सेना की त्रिशक्ति कोर के जवानों ने कार्रवाई की और फंसे हुए पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया।

