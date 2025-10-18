Diwali 2025: सिक्किम में दीपावली पर आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध, सिंगल-यूज प्लास्टिक पर लगाया बैन

जागरण संवाददाता, गंगटोक। सिक्किम सरकार ने पर्यावरण और जनसुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए दीपावली पर आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा की है। साथ ही सिंगल-यूज प्लास्टिक पर भी रोक लगा दी है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया है कि सरकारी अधिसूचना के तहत सिक्किम में सभी प्रकार के ध्वनि और प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है।

बोर्ड ने नागरिकों से पर्यावरण अनुकूल दीपावली मनाने की अपील की है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही गई है।