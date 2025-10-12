सीकर में फ्लेट से एक ही परिवार के 4 बच्चों सहित 5 लोगों के शव बरामद, 8 पैकेट जहर खाकर दी जान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के सीकर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, यहां एक ही परिवार के पांच सदस्यों ने जहर खाकर जान दे दी। पुलिस को घटना स्थल से 10 पैकेट जहर मिला है, जिनमें से आठ को खा लिया गया। पुलिस ने मौके से लिक्विड जहर भी बरामद किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस के मुताबिक, फ्लैट पिछले एक सप्ताह से बंद था और अंदर से तेज बदबू आ रही थी। बिल्डिंग के दूसरे लोगों ने बदबू की सूचना पुलिस को दी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। फ्लैट से आ रही थी बदबू पुलिस जैसे ही फ्लैट पर पहुंची तो फ्लैट के अंदर से बदबू आ रही थी। पुलिस किसी तरह फ्लैट के अंदर घुसी और जाकर देखा तो वहां लाश में सड़ चुकी थी और काली पड़ गई थी।