    सीकर में फ्लेट से एक ही परिवार के 4 बच्चों सहित 5 लोगों के शव बरामद, 8 पैकेट जहर खाकर दी जान

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 04:11 AM (IST)

    सीकर में एक दुखद घटना में, एक फ्लैट से एक ही परिवार के पांच सदस्यों के शव मिले, जिनमें चार बच्चे शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या की है, और घटनास्थल से जहर के आठ पैकेट बरामद हुए हैं। इस घटना से पूरे शहर में सनसनी फैल गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    सीकर में एक ही परिवार के 5 लोगों के शव बरामद (प्रतीकात्मक)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के सीकर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, यहां एक ही परिवार के पांच सदस्यों ने जहर खाकर जान दे दी। पुलिस को घटना स्थल से 10 पैकेट जहर मिला है, जिनमें से आठ को खा लिया गया। पुलिस ने मौके से लिक्विड जहर भी बरामद किया है।

    पुलिस के मुताबिक, फ्लैट पिछले एक सप्ताह से बंद था और अंदर से तेज बदबू आ रही थी। बिल्डिंग के दूसरे लोगों ने बदबू की सूचना पुलिस को दी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची।

    फ्लैट से आ रही थी बदबू

    पुलिस जैसे ही फ्लैट पर पहुंची तो फ्लैट के अंदर से बदबू आ रही थी। पुलिस किसी तरह फ्लैट के अंदर घुसी और जाकर देखा तो वहां लाश में सड़ चुकी थी और काली पड़ गई थी।

    आत्महत्या की वजहों की जांच में जुटी पुलिस

    शुरुआती जांच में पुलिस इसे पारिवारिक विवाद या परेशानी की वजह से उठाया गया कदम मान रही है। मृतकों की पहचान कर ली गई है लेकिन अभी भी इस आत्महत्या की वजह साफ नहीं हो पाई हैं। इस घटना ने पूरे जिले को हिला कर रख दिया है।

     