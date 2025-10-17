क्या Infosys वाले सब जानते हैं? जाति सर्वेक्षण पर सुधा-नारायण मूर्ति के बयान पर सिद्दरमैया ने कसा तंज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक में इस समय सामाजिक और शैक्षणिक सर्वे को लेकर विवाद चल रहा है। इस पर मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी और लेखिका सुधा मूर्ति पर तंज कसा है। सिद्दरमैया ने उन पर जाति सर्वेक्षण के आशय को गलत समझने का आरोप लगाया है।

सिद्दरमैया का ये तंज ऐसे समय में आया है जब मूर्ति दंपति ने इस सर्वे में हिस्सा लेने से किनारा कर लिया। और कहा कि वे किसी पिछड़े समुदाय से नहीं हैं और यह सर्वेक्षण ऐसे ही समूहों के लिए है।" सीएम ने इस पर कहा कि यह सर्वे किसी एक वर्ग-विशेष के लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य की जनता की भलाई के लिए है।

सिद्दरमैया का मूर्ति दंपत्ति पर तंज मूर्ति दंपत्ति के इस फैसले ने एक बहस छेड़ दी है। साथ ही राज्य सरकार ने इसकी कड़ी आलोचना की है। राज्य सरकार इस सर्वेक्षण को कर्नाटक की सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं का आकलन करने में एक महत्वपूर्ण कदम मां कर चल रही है। इस पूरे विवाद पर बोलते हुए सीएमसिद्दरमैया ने ये भी कहा कि देखिए, यह उन पर छोड़ दिया गया है। यह केवल पिछड़े वर्गों का सर्वेक्षण नहीं है। अगर वे इसे नहीं समझते, तो मैं क्या कह सकता हूँ? अगर वे इंफोसिस के संस्थापक हैं, तो क्या वे बृहस्पति हैं?" मुख्यमंत्री ने ज्ञान के प्रतीक हिंदू देवता बृहस्पति का आह्वान करते हुए टिप्पणी की।