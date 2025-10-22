Language
    क्या सिद्दरमैया राजनीति से लेने जा रहे संन्यास? बेटे यतींद्र के बयान पर सियासी हलचल तेज

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 05:10 PM (IST)

    कर्नाटक की राजनीति में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने कहा कि उनके पिता अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम चरण में हैं और उन्हें सतीश जारकीहोली का मार्गदर्शन करना चाहिए। सिद्धारमैया पहले ही मुख्यमंत्री पद छोड़ने की खबरों का खंडन कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस में दो खेमों की चर्चा जारी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यतींद्र का बयान एक सोची-समझी चाल है।

    Hero Image

    सिद्दरमैया के बेटे का बड़ा बयान

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक की राजनीति में इन दिनों गहमा-गहमी बनी हुई है. इस बीच नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच सिद्दरमैया के बेटे ने बड़ा बयान दिया है. सिद्दरमैया के बेटे यतींद्र ने कहा है कि वह (सिद्दरमैया ) अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम चरण में हैं और उन्हें अपने कैबिनेट सहयोगी सतीश जारकीहोली का मार्गदर्शक बनना चाहिए।

    सिद्दरमैया के बेटे का बड़ा बयान

    इससे पहले भी सिद्दरमैया को आगे आकर उन खबरों का खंडन करना पड़ा था कि वह उपमुख्यमंत्री  डीके शिवकुमार के लिए मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे। सिद्दरमैया ने पत्रकारों से कहा था कि मैं पूरे पांच साल के कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री रहूंगा.

    राजनीति से संन्यास की अटकलें

    नेतृत्व परिवर्तन पर पार्टी के खंडन करने के बावजूद ये बात उठती रही है कि कांग्रेस के अंदर दो अलग-अलग खेमे हैं. एक सिद्दरमैया का समर्थन कर रहा है और दूसरा शिवकुमार का। लोक निर्माण विभाग मंत्री सतीशजरकीहोली पूरी तरह से सिद्दरमैया खेमे के साथ दिख रहे हैं। इसलिए सभी को आश्चर्य हुआ जब सिद्दरमैया के बेटे यतीन्द्र ने बुधवार को कहा कि मुख्यमंत्री अपने करियर के अंतिम चरण में हैं और उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें जारकीहोली जैसे किसी व्यक्ति को मार्गदर्शन देना चाहिए।

    सोची समझी चाल?

    राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यतीन्द्र का ये बयान सोचो समझी चाल है. साथ ही उनका उद्देश्य शिवकुमार और उनके समर्थकों को यह संदेश देना है कि सत्ता सिद्दरमैया खेमे के पास ही रहेगी। 

     