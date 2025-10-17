'एप्पल ने यहां निवेश किया, आंध्र प्रदेश में नहीं'; सिद्धरमैया का नारा लोकेश पर निशाना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आंध्र प्रदेश के साथ निवेश को लेकर चल रहे विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि निवेशक अपनी पसंद के अनुसार निवेश करेंगे। गूगल द्वारा विशाखापट्टनम में निवेश करने के फैसले के बाद उन्होंने कहा कि एप्पल ने कर्नाटक में निवेश किया है।

दरअसल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच सड़कों के गड्ढों और निवेश के मौकों को लेकर चल रही जंग अब और तेज हो गई है। बुनियादी ढांचे को लेकर शुरू विवाद के बाद दोनों राज्यों के मंत्रियों के बीच सोशल मीडिया पर बहस हुई। नारा लोकेश ने कहा कि आंध्र प्रदेश ने 120 अरब डॉलर से अधिक का निवेश आकर्षित किया है।

सोशल मीडिया पर की आलोचना कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आलोचकों (और नारा लोकेश) की ओर इशारा करते हुए कहा, "एप्पल ने यहां निवेश किया है, आंध्र प्रदेश में नहीं।" उन्होंने कर्नाटक को निशाना बनाकर 'जानबूझकर' सोशल मीडिया पोस्ट करने की भी आलोचना की। उन्होंने कहा निवेशक वहीं निवेश करेंगे जहां वे चाहेंगे।

कर्नाटक जल रहा है... सिद्धारमैया की यह प्रतिक्रिया नारा लोकेश और जनता दल सेक्युलर के नेता निखिल कुमारस्वामी द्वारा गुरुवार को एक्स पर की गई व्यंग्यात्मक पोस्ट के बाद आई है। लोकेश ने कहा, 'कर्नाटक जल रहा है!' जेडीएस प्रमुख एचडी कुमारस्वामी के पुत्र कुमारस्वामी ने कांग्रेस और आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी की तुलना की, जो जेडीएस की तरह भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी है।

सितंबर से चल रहा विवाद गौरतलब है कि दोनों के बीच यह विवाद सितंबर के मध्य से चल रहा है, जब बेंगलुरु स्थित एक लॉजिस्टिक्स फर्म के सह-संस्थापक राजेश याबाजी ने बेलंदूर इलाके में अपने नौ साल पुराने कार्यालय तक पहुंचने के लिए लंबे समय तक आने-जाने और खराब सड़कों की शिकायत की थी।

लोकेश ने याबाजी के "एक्स" पोस्ट पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए विशाखापट्टनम को एक विकल्प के रूप में पेश किया और फिर, जब बेंगलुरु स्थित और भी व्यवसाय, व्यापारिक नेता और निवासी शहर की बुनियादी ढांचे की समस्याओं पर बोलने लगे, तो उन्होंने आंध्र प्रदेश को एक संभावित निवेश विकल्प के रूप में आगे बढ़ाना शुरू कर दिया।

आंध्र प्रदेश में 15 अरब डॉलर निवेश वहीं, गूगल द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा हब स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश में 15 अरब डॉलर निवेश करने की पुष्टि के बाद लोकेश ने एक्स पर कहा, "वे कहते हैं कि आंध्र का खाना मसालेदार होता है। (ऐसा) लगता है कि हमारे कुछ निवेश भी मसालेदार हैं। कुछ पड़ोसी पहले से ही इसकी जलन महसूस कर रहे हैं।"