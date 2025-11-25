श्री सांवलिया सेठ के भंडार ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, चार राउंड में ही निकले 36 करोड़ रुपए

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिणी राजस्थान के प्रमुख कृष्ण धाम श्री सांवलिया सेठ मंदिर के भंडार में 19 नवंबर से दान राशि की गिनती जारी है।

मंगलवार को सिर्फ चार राउंड की गिनती में 36 करोड़ 13 लाख 60 हजार रुपए दर्ज किए गए। चौथे राउंड में 8 करोड़ 15 लाख 80 हजार रुपए निकले, जिसने इस साल के सभी पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए।

सांवलिया सेठ मंदिर में रिकॉर्ड दान

भंडार 19 नवंबर को खोला गया था। पहले राउंड में 12 करोड़ 35 लाख, दूसरे में 8 करोड़ 54 लाख और तीसरे में 7 करोड़ 8 लाख 80 हजार रुपए की राशि गिनी गई।