श्री सांवलिया सेठ के भंडार ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, चार राउंड में ही निकले 36 करोड़ रुपए
दक्षिणी राजस्थान के श्री सांवलिया सेठ मंदिर में दान की गिनती जारी है। चार राउंड में ही 36 करोड़ से अधिक रुपये निकले, जिसमें चौथे राउंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मंदिर कमेटी के अनुसार, चेक और ऑनलाइन दान अभी जुड़ना बाकी है, जिससे कुल राशि 40 करोड़ पार कर सकती है। दीपावली के बाद और अमावस्या से पहले चतुर्दशी पर भंडार खोला जाता है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिणी राजस्थान के प्रमुख कृष्ण धाम श्री सांवलिया सेठ मंदिर के भंडार में 19 नवंबर से दान राशि की गिनती जारी है।
मंगलवार को सिर्फ चार राउंड की गिनती में 36 करोड़ 13 लाख 60 हजार रुपए दर्ज किए गए। चौथे राउंड में 8 करोड़ 15 लाख 80 हजार रुपए निकले, जिसने इस साल के सभी पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए।
सांवलिया सेठ मंदिर में रिकॉर्ड दान
भंडार 19 नवंबर को खोला गया था। पहले राउंड में 12 करोड़ 35 लाख, दूसरे में 8 करोड़ 54 लाख और तीसरे में 7 करोड़ 8 लाख 80 हजार रुपए की राशि गिनी गई।
मंदिर कमेटी का कहना है कि चेक, मनीऑर्डर और ऑनलाइन दान अभी जोड़ा नहीं गया है, इसलिए कुल राशि 40 करोड़ पार कर सकती है। पिछले साल 2 महीने में 34 करोड़ 91 लाख 95 हजार रुपए दान हुए थे।
दो महीने बाद खोला गया भंडार
इस बार भंडार दो महीने बाद खोला गया, जिससे बढ़ी भीड़ और अधिक दान राशि सामने आई। मंदिर की परंपरा अनुसार दीपावली के बाद और अमावस्या से पहले चतुर्दशी पर भंडार खोला जाता है। गिनती 26 नवंबर को भी जारी रहेगी।
