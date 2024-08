Janmashtami 2024 LIVE: देश-विदेश में जन्माष्टमी की धूम, मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु, मथुरा-वृंदावन में भव्य झांकी

Shri Krishna Janmashtami 2024: तेलंगाना में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हैदराबाद के इस्कॉन मंदिर में भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए।

#WATCH | Telangana: A large number of devotees gathered for the Darshan of Lord Krishna at Hyderabad's ISKCON Temple on the occasion of Shri Krishna Janmashtami pic.twitter.com/96fWd9G4ot