'हम अफजल गुरु को माला पहनाने वालों में से नहीं', उमर अब्दुल्ला के फांसी वाले बयान पर भड़के राजनाथ सिंह

उन्होंने कहा, 'मैंने सुना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि अफजल गुरु को फांसी नहीं दी जानी चाहिए थी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अफजल गुरु को फांसी नहीं दी जानी चाहिए थी, क्या उन्हें सार्वजनिक रूप से माला पहनाई जानी चाहिए थी? और ये लोग दावा करते हैं कि वे अनुच्छेद 370 को बहाल करेंगे।

#WATCH | Ramban, J&K: Defence Minister Rajnath Singh says, "I heard that National Conference leader Omar Abdullah sahab said that Afzal Guru should not have been hanged. I want to ask him that Afzal Guru should not have been hanged, should he have been garlanded publicly? ...Form… pic.twitter.com/19wlSKT99C