    शोभा करंदलाजे का प्रियांक खरगे पर पलटवार, आरएसएस को बताया विशाल पेड़ के सामान

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 09:16 PM (IST)

    केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने आरएसएस पर टिप्पणी करने वाले कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे की आलोचना की। उन्होंने कहा कि आरएसएस एक विशाल संगठन है और इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। करंदलाजे ने कांग्रेस पर आरएसएस के पीछे पड़ने का आरोप लगाया और प्रियांक खरगे जैसे नेताओं को आरएसएस को नुकसान पहुंचाने में असमर्थ बताया। उन्होंने आरएसएस के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की।

    शोभा करंदलाजे ने खरगे की आलोचना की

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आइएसएस) पर टिप्पणी करने वाले कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि आरएसएस एक बड़ा पेड़ है और उसे कोई भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता।

    शोभा करंदलाजे ने खरगे की आलोचना की

    केंद्रीय राज्य मंत्री ने एएनआइ से बातचीत में कहा, 'कांग्रेस स्वतंत्रता के बाद से ही आरएसएस के पीछे पड़ी है। स्वतंत्रता मिलने के एक साल बाद उन्होंने आरएसस पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्या हुआ? 1975 में इंदिरा गांधी ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ।' उन्होंने कहा, 'वे आरएसएस के केवल एक दिन के पथसंचलन से घबरा गए हैं। आरएसएस एक बड़ा पेड़ है। सभी आरएसएस से प्यार और सम्मान करते हैं।

    आरएसएस को बताया विशाल संगठन

    प्रियांक खरगे जैसे लोग आरएसएस का कुछ कर नहीं सकते। हम आरएसएस के साथ हैं। वह क्या करेंगे? हमें जेल में डाल देंगे?' इससे पहले गुरुवार को प्रियांक ने आरोप लगाया कि सरकारी कर्मचारी आरएसएस के कार्यक्रमों में कांग्रेस सरकार के खिलाफ बोलते हैं। क्योंकि उन्होंने ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री सिद्दरमैया को पत्र लिखा है।

    उनके इस बयान की भाजपा से निष्कासित विधायक बसनगौड़ा पाटिल ने भी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि प्रियांक खरगे सनक गए हैं।

    (न्यूज एजंसी एएनआइ के इनपुट के साथ)