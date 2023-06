Tamil Nadu: वी इराई अंबू की जगह शिव दास मीना को बनाया गया नया मुख्य सचिव, सरकार ने जारी किया आदेश

सरकार ने गुरुवार को कहा कि वरिष्ठ नौकरशाह शिव दास मीना को वी इराई अंबू के स्थान पर तमिलनाडु का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। मीना सरकार के नगर निगम प्रशासन एवं जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव थे। सरकार ने आज जारी एक आदेश में कहा कि वह इराई अंबू का स्थान लेंगे जो 30 जून को सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

शिव दास मीना को वी इराई अंबू की जगह पर तमिलनाडु का नया मुख्य सचिव किया गया नियुक्त

Your browser does not support the audio element.

चेन्नई, एजेंसी। सरकार ने गुरुवार को कहा कि वरिष्ठ नौकरशाह शिव दास मीना को वी इराई अंबू के स्थान पर तमिलनाडु का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। मीना सरकार के नगर निगम प्रशासन एवं जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव थे। सरकार ने आज जारी एक आदेश में कहा कि वह इराई अंबू का स्थान लेंगे जो 30 जून को सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 1989 बैच के IAS अधिकारी राजस्थान के रहने वाले हैं और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राज्य के कांचीपुरम में सहायक कलेक्टर के रूप में की थी। नोट- खबर अपडेट की जा रही है।

Edited By: Versha Singh