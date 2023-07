'अबू आजमी ने जो कहा वो एंटी इंडिया है या प्रो इंडिया'; भाजपा नेता पूनावाला ने राहुल और अखिलेश से पूछा सवाल

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बुधवार को समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि औरंगजेब के समाने सिर झुकाने वाले 'वंदे मातरम' से कतराते हैं।

सपा विधायक की टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में बुधवार को जमकर हंगामा हुआ और अंतत: विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। दरअसल, अबू आजमी ने संभाजीनगर जिले में हुए दंगे का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि वंदे मातरम का नारा लगाना उन्हें अस्वीकार्य है।

उन्होंने कहा था कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर भारत में रहना है तो 'वंदे मातरम' बोलना ही होगा। हम इसे नहीं कर सकते। हम केवल एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। सपा विधायक के इस बयान को लेकर जमकर हो हल्ला हुआ।

इसी बीच शहजाद पूनावाला ने कहा कि सपा 'INDIA' का हिस्सा है और उसके विधायक महाराष्ट्र विधानसभा में कहते हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा, यह मेरे धर्म के खिलाफ है। वो जाकर औरंगजेब के सामने सिर झुकाते हैं, लेकिन वंदे मातरम कहने से कतराते हैं। आज बताना चाहिए कि नाम में जो लोग 'INDIA' रखते हैं उनके काम देश विरोधी क्यों होते हैं।

