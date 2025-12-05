Language
    पुतिन के साथ स्टेट डिनर में शामिल होंगे शशि थरूर, राहुल-खरगे को नहीं मिला निमंत्रण

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 06:05 PM (IST)

    रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे पर, उनके सम्मान में आयोजित राजकीय रात्रिभोज में कांग्रेस सांसद शशि थरूर शामिल होंगे। चौंकाने वाली बात है ...और पढ़ें

    आज रात पुतिन के सम्मान में स्टेट डिनर का आयोजन होगा (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन इस वक्त भारत के दौरे पर हैं। उनके इस दौरे पर भारत और रूस के बीच कई अहम समझौते हुए। वहीं आज रात पुतिन के सम्मान में स्टेट डिनर का आयोजन होगा, जिसमें कांग्रेस सांसद शशि थरूर शामिल होंगे।

    एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि इस डिनर में विपक्ष के दो वरिष्ठ नेताओं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे को शामिल होने का निमंत्रण नहीं मिला है। शशि थरूर ने इस मामले पर कहा कि मुझे निमंत्रण मिला है और मैं जरूर जाऊंगा।

    थरूर बोले- जरूर जाऊंगा

    थरूर ने कहा, 'एक वक्त था जब एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन को रूटीन के तौर पर निमंत्रण मिलता था। यह प्रथा बीच में कुछ समय के लिए रुक गई थी, लेकिन लगता है कि ये फिर से शुरू हो गया है। क्योंकि मुझे निमंत्रण मिला है। मैं इसमें जरूर जाऊंगा।'

    राहुल और खरगे को निमंत्रण न मिलने पर थरूर ने कहा कि मुझे नहीं पता कि ये निमंत्रण किस आधार पर दिए जाते हैं। मुझे मालूम है कि जब मैं एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी का पहले चेयरमैन था तो भी मुझे बुलाया जाता था। थरूर ने कहा कि पहले से चली आ रही परंपराओं का पालन होना चाहिए। पहले एलओपी, दूसरी पार्टी के लीडर्स को भी बुलाया जाता था। लेकिन अब कैसे निमंत्रण भेजे जाते हैं, इसके बारे में मुझे पता नहीं है।

    बता दें कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, वहीं खरगे राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। इन दोनों को स्टेट डिनर में शामिल न करके शशि थरूर को चुनना सरकार की किसी रणनीति का हिस्सा हो सकती है। थरूर के संबंध पहले से ही कांग्रेस आलाकमान के साथ अच्छे नहीं चल रहे हैं। बीते दिनों खबर आई थी कि थरूर ने सोनिया गांधी की बुलाई मीटिंग में हिस्सा भी नहीं लिया था।