'हत्यारों को सजा देने के लिए क्या कर रहे हैं', हिंदू युवक की लिंचिंग पर शशि थरूर का पहला रिएक्शन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद फैली अशांति के बीच एक हिंदू युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। हिंदू युवक की हत्या को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने गहरा शोक व्यक्त किया है।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक्स पर किए पोस्ट में लिखा कि बांग्लादेश भर में व्याप्त भीड़तंत्र के बीच यह एक असहनीय रूप से दुखद घटना है। इस निर्मम अपराधियों के हाथों इस बेचारे हिंदू युवक की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए, मैं बांग्लादेश सरकार द्वारा जारी निंदा की सराहना करता हूं, लेकिन मुझे उनसे यह पूछना होगा कि वे हत्यारों को दंडित करने के लिए क्या कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों?

बता दें कि बांग्लादेश में यह घटना कट्टरपंथी युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा के बीच हुई। कांग्रेस नेता शशि थरूर के अलावा कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण और शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इसकी निंदा की है।