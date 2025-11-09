शशि थरूर ने जमकर की आडवाणी की तारीफ, नेहरू और इंदिरा गांधी पर की चौंकाने वाली टिप्पणी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का बचाव किया है। दरअसल, आडवाणी को जन्मदिन की बधाई देने पर एक वकील ने ऑनलाइन उनकी कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि सालों तक सार्वजनिक सेवा करने के बाद किसी एक घटना के आधार पर किसी व्यक्ति को जज करना गलत है। भाजपा के संस्थापक सदस्य और 2002-2004 के दौरान देश के उप प्रधानमंत्री रहे आडवाणी कल 98 साल के हो गए।

शशि थरूर ने दी आडवाणी को जन्मदिन की बधाई उन्हें उनके खास दिन पर बधाई देते हुए थरूर ने वरिष्ठ नेता के साथ अपनी एक पुरानी फोटो शेयर की, जिसमें उन्होंने आडवाणी को एक सच्चा राजनेता बताया, जिनकी सेवा भरी जिंदगी मिसाल है और जो सार्वजनिक सेवा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।

उन्होंने पोस्ट में लिखा, "आदरणीय एलके आडवाणी जी को 98वें जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं! सार्वजनिक सेवा के प्रति उनका अटूट समर्पण, उनकी विनम्रता और शालीनता, और आधुनिक भारत की दिशा तय करने में उनकी भूमिका अविस्मरणीय है। एक सच्चे राजनेता जिनका सेवा भरा जीवन अनुकरणीय रहा है।"

इस पर वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने अलग राय रखते हुए कहा, "सॉरी मिस्टर थरूर, इस देश में 'नफरत के ड्रैगन बीज' बोना (खुशवंत सिंह के शब्दों में) सार्वजनिक सेवा नहीं है।" मशहूर लेखक और पत्रकार सिंह ने एक सार्वजनिक सभा में आडवाणी की आलोचना करने के लिए इस फ्रेज का इस्तेमाल किया था, जिसका जिक्र उनकी किताब 'द एंड ऑफ इंडिया' में भी है।