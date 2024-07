'Modi मेरे पास आए और प्रणाम किया', राम मंदिर उद्घाटन पर सवाल उठाने वाले शंकराचार्य बोले- PM कोई गलती करेंगे तो हम उन्हें भी टोकेंगे

शंकराचार्य ने आगे कहा कि हमारा नियम है कि जो भी हमारे पास आएगा, हम उसे आशीर्वाद देंगे। नरेंद्र मोदी जी हमारे दुश्मन नहीं हैं। हम उनके शुभचिंतक हैं और हमेशा उनके कल्याण की बात करते हैं। अगर वह कोई गलती करते हैं, तो हम उन्हें टोकते हुए यह भी बताते हैं।

#WATCH | Mumbai: On his meeting with PM Modi, Shankaracharya of Jyotirmath, Swami Avimukteshwaranand says, "Yes, he (PM Modi) came to me and did a 'Pranaam'. It is our rule that we will bless whoever comes to us. Narendra Modi ji is not our enemy. We are his well-wishers and… pic.twitter.com/1vFkQPsFde— ANI (@ANI) July 15, 2024