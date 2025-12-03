'यह न सोचें कि मुसलमान उन्हें 'लव यू' कहेंगे', शहनवाज का मदनी पर पलटवार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने जिहाद पर दिए गए बयान के लिए जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष महमूद असद मदनी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने मदनी की आलोचना करते हुए कहा कि वह देश को पूरी तरह से गुमराह कर रहे हैं। मदनी को यह गलतफहमी निकाल देनी चाहिए कि वह मुसलमानों के लिए बोलेंगे और भारत के मुसलमान उन्हें ''लव यू'' कहेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हुसैन ने कहा-उन्होंने एक बार नहीं, बल्कि दो बार जोरदार ढंग से अपनी बात कही है। पढ़कर और लिखकर, दोनों तरीकों से। कोई भी उनके शब्दों को तोड़-मरोड़कर पेश नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा है कि जब जुल्म होगा, तो जिहाद होगा। जिहाद को लेकर उन्होंने यह भी कहा कि वह सीने में गोलियां खाने के लिए तैयार हैं। उनका यह भड़काऊ बयान देशभर में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दरार डालने का प्रयास है। दुनियाभर के मुसलमानों के लिए भारत से बेहतर देश नहीं हो सकता।

भाजपा नेता ने कहा-आज महमूद मदनी भारत को इस तरह प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। उनका उत्पीड़न हो रहा है। लेकिन, वास्तविकता में कहीं कोई दंगा या अशांति नहीं है। हर सरकारी योजना का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच रहा है। मदनी मुसलमानों को भड़काने और उकसाने का काम कर रहे हैं। वह देशभर में मुसलमानों के प्रति धारणा को विकृत कर रहे हैं। और अब वह कह रहे हैं कि उनके शब्दों को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है।

मदनी मुसलमानों के नेता नहीं हैं, वह केवल एक संगठन के नेता हैं। उन्हें यह गलतफहमी दूर करनी चाहिए कि उनका एनजीओ सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत संविधान से चलता है। भारत में जिहाद करने वाले किसी भी व्यक्ति को कानून छोड़ेगा नहीं।