फेक जानकारी फैलाते हुए पकड़े गए शहबाज शरीफ, X ने ही खोल दी पाक पीएम की पोल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर झूठ फैला रहे थे, लेकिन इस बीच एक्स ने ही उनकी फजीहत कर दी।

दरअसल, शहबाज ने कहा अपने एक पोस्ट में भारत पर जम्मू-कश्मीर में आक्रमण का आरोप लगाया और कहा कि वहां 'मानवाधिकार उल्लंघन हो रहे हैं।

एक्स ने कर दिया फैक्ट चेक

पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने पोस्ट में लिखा, "हर साल 27 अक्टूबर कश्मीर के इतिहास का सबसे काला दिन होता है। 78 साल पहले, इसी दिन भारतीय सेना श्रीनगर पहुंची और उस पर कब्जा कर लिया।"