फिल्म 'हक' की रिलीज का रास्ता साफ, शाहबानो बेगम की बेटी की याचिका HC ने की खारिज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत का चर्चित शाहबानो मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल, इसी मामले पर आधारिक एक फिल्म 'हक' इस शुक्रवार सिनेमा घरों में रिलीज होने को तैयार है। हालांकि, रिलीज से पहले ही ये फिल्म विवादों के घेरे में आ गई है। इस फिल्म के खिलाफ शाहबानो की बेटी सिद्दीका बेगम खान ने इंदौर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लेकिन न्यायालय ने गुरुवार को फिल्म हक पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हाईकोर्ट का फिल्म की रिलीज पर रोक से इनकार बता दें कि फिल्म हक के रिलीज को रोकने के लिए शाहबानो की बेटी सिद्दीका बेगम खान ने इंदौर हाईकोर्ट का रुख किया था। मंगलवार को इस मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में आज भी सुनवाई की। इस दौरान इंदौर हाईकोर्ट ने शाहबानो केस पर बनी फिल्म हक पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और शाहबानो बेगम की बेटी की ओर से पेश याचिका को निरस्त कर दिया।