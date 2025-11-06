फिल्म 'हक' की रिलीज का रास्ता साफ, शाहबानो बेगम की बेटी की याचिका HC ने की खारिज
भारत का चर्चित शाहबानो मामला फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि इस पर आधारित फिल्म 'हक' रिलीज होने वाली है। शाहबानो की बेटी ने फिल्म पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन न्यायालय ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत का चर्चित शाहबानो मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल, इसी मामले पर आधारिक एक फिल्म 'हक' इस शुक्रवार सिनेमा घरों में रिलीज होने को तैयार है।
हालांकि, रिलीज से पहले ही ये फिल्म विवादों के घेरे में आ गई है। इस फिल्म के खिलाफ शाहबानो की बेटी सिद्दीका बेगम खान ने इंदौर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लेकिन न्यायालय ने गुरुवार को फिल्म हक पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
हाईकोर्ट का फिल्म की रिलीज पर रोक से इनकार
बता दें कि फिल्म हक के रिलीज को रोकने के लिए शाहबानो की बेटी सिद्दीका बेगम खान ने इंदौर हाईकोर्ट का रुख किया था। मंगलवार को इस मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में आज भी सुनवाई की। इस दौरान इंदौर हाईकोर्ट ने शाहबानो केस पर बनी फिल्म हक पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और शाहबानो बेगम की बेटी की ओर से पेश याचिका को निरस्त कर दिया।
न्यायालय ने सुनी दोनों पक्षों की दलीलें
बताया जा रहा है कि शाहबानो परिवार के वकील ने तौसीफ वारसी ने बताया है कि फिल्म हक की रिलीज पर रोक लगाने से जुड़ी याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में 2 घंटे तक सुनवाई चली। इस दौरान दोनों पक्षों की दलीलों को सुना गया। बाद में न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई की अगली सुनवाई के लिए गुरुवार का दिन निर्धारित किया था। आज की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया।
