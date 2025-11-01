अमेरिका में बनवाया सीनियर सिटिजन होम, अब बेटे-बहू से तंग आकर खुद वृद्धाश्रम में रहने लगा कपल

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। अमेरिका में करोड़ों रुपये खर्च कर सीनियर सिटिजन होम बनाने वाला दंपती बेटे और बहू से परेशान होकर भारत आकर वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर है।

बेटे-बहू ने उन्हें खोजने के लिए हाई कोर्ट की शरण ली तो बुजुर्ग दंपती ने कोर्ट को बताया कि बेटे-बहू ने उनका जीना मुश्किल कर दिया था। इसलिए, उन्हें यहां चैन से रहने दें।

35 साल पहले अमेरिका गया था परिवार

गुजराती मूल का एक दंपती करीब 35 वर्ष पूर्व अमेरिका चला गया था। वहां करोड़ों रुपये कमाकर सीनियर सिटिजन होम का निर्माण कराया। बेटे-बहू ने दंपती से करोड़ों रुपये का निवेश अपने कारोबार में करा लिया। अब वे उनका पूरा धन ही हड़प जाना चाहते हैं।