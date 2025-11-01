Language
    अमेरिका में बनवाया सीनियर सिटिजन होम, अब बेटे-बहू से तंग आकर खुद वृद्धाश्रम में रहने लगा कपल

    By Jagran News Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 07:48 PM (IST)

    अमेरिका में एक सीनियर सिटिजन होम बनाने वाले दंपती अपने बेटे-बहू से परेशान होकर भारत में वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बेटे-बहू ने उनसे करोड़ों रुपये का निवेश कराया और अब उनकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं। दंपती ने यह भी कहा कि उन्हें झूठी शिकायतों के कारण जेल भी जाना पड़ा। वे अब गुजरात में शांति से रहना चाहते हैं।

    बुजुर्ग दंपती ने कोर्ट को बताया कि बेटे-बहू ने उनका जीना मुश्किल कर दिया था (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। अमेरिका में करोड़ों रुपये खर्च कर सीनियर सिटिजन होम बनाने वाला दंपती बेटे और बहू से परेशान होकर भारत आकर वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर है।

    बेटे-बहू ने उन्हें खोजने के लिए हाई कोर्ट की शरण ली तो बुजुर्ग दंपती ने कोर्ट को बताया कि बेटे-बहू ने उनका जीना मुश्किल कर दिया था। इसलिए, उन्हें यहां चैन से रहने दें।

    35 साल पहले अमेरिका गया था परिवार

    गुजराती मूल का एक दंपती करीब 35 वर्ष पूर्व अमेरिका चला गया था। वहां करोड़ों रुपये कमाकर सीनियर सिटिजन होम का निर्माण कराया। बेटे-बहू ने दंपती से करोड़ों रुपये का निवेश अपने कारोबार में करा लिया। अब वे उनका पूरा धन ही हड़प जाना चाहते हैं।

    अमेरिका से निकलकर अब बुजुर्ग दंपती गुजरात के एक वृद्धाश्रम में रहने लगा है। दंपती ने आरोप लगाया है कि बेटे-बहू ने अमेरिका में पुलिस को उनकी झूठी शिकायत कर दो बार जेल भी भिजवा दिया।

    परेशान होकर यह दंपती अब गुजरात में ही रहना चाहता है, ताकि उनकी प्रताड़ना से बच सकें।