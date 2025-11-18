'मेरी पत्नी को परेशान किया तो...', बेंगलुरु मेट्रो को धमकी भरा मेल भेजने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार
बीएमआरसीएल अधिकारियों को मेट्रो स्टेशन को उड़ाने की धमकी भरे ईमेल भेजने के आरोप में एक 50 साल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया। विल्सनगार्डन पुलिस ने मंगलवार इसकी जानकारी दी।
बीएमआरसीएल के सहायक कार्यकारी अभियंता (साइबर सुरक्षा) रतीश थॉमस द्वारा हाल ही में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने आईपी एड्रेस के जरिए आरोपी का पता लगाया और राजीव को कडुगोडी के पास बेल्थुरस्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया।
जांच में पता चला कि आरोपी एक बेरोजगार डिप्लोमा धारक है और मानसिक विकार से ग्रस्त है और पिछले पांच साल से उसका इलाज चल रहा था। यह भी पता चला कि उसका 15 साल पहले तलाक हो चुका था। वह किराए के कमरे में अकेला रह रहा था और उसके परिवार के सदस्य, दोस्त और रिश्तेदार रोजमर्रा की जरूरतों में उसकी मदद कर रहे थे।
एफआईआर के अनुसार, 13 नवंबर को रात 11.25 बजे बीएमआरसीएल के आधिकारिक ईमेल पर एक मेल आया और रोपी ने धमकी दी कि अगर उसकी पूर्व पत्नी को ड्यूटी के बाद मेट्रो कर्मचारियों द्वारा प्रताड़ित किया गया तो वह मेट्रो स्टेशन को उड़ा देगा।
पुलिस ने इस धमकी को अफवाह घोषित कर दिया और बीएनएस की धारा 351 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई।
पुलिस के अनुसार, आरोपी का एक प्रिंटिंग प्रेस था जो घाटे के कारण सालों पहले बंद हो गया था। उसके कोई बच्चे नहीं हैं और अलगाव के बाद से वह अकेला ही रहता है। ईमेल में बताई गई बातों के विपरीत, उसकी पत्नी बीएमआरसीएल में काम नहीं करती थी।
जब उसके फोन की जांच की गई, तो लगभग 50 बेतरतीब ईमेल पते मिले, जिनमें से कुछ न्यूज चैनलों और अखबारों, पुलिस और राजनेताओं के थे। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सभी ईमेल ब्लॉक कर दिए गए हैं।
