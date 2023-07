Seema Haider Case: सीमा हैदर मामले पर केंद्र सरकार का क्या है रूख? विदेश मंत्रालय का आया बयान

नई दिल्ली, एजेंसी। Seema Haider Case पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर मामले में अब विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। विदेश मामलों के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने आज कहा कि हमें मामले की जानकारी है और हम मामले पर नजर बनाए हुए हैं। सीमा को अदालत के सामने पेश किया गया था और अब वह जमानत पर बाहर है।

बागची ने आगे कहा कि अगर मामले में कोई बड़ी जानकारी सामने आती है तो हम उसे बताएंगे।

#WATCH | Pakistani national Seema Haider case | MEA Spokesperson Arindam Bagchi says, "We are aware of the matter. She was presented before the court and is now out on bail. The matter is under investigation and we will give you further information if it comes. As of now, this is… pic.twitter.com/gxT8CkAuZZ