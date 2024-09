VIDEO: कर्नाटक CM की सुरक्षा में बड़ी चूक, दौड़कर मंच पर चढ़ा युवक; सिद्धारमैया की तरफ शॉल फेंका

सिद्धारमैया ने कहा कि राज्य में कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, पिछड़ा वर्ग विभाग, लोक निर्माण विभाग के सभी काम चल रहे हैं। किसी भी विभाग का एक भी काम नहीं रोका गया है। इसलिए सरदार के झूठ पर ध्यान न दें कि सरकार के पास पैसा नहीं है। मैंने पहले मुख्यमंत्री रहते हुए पुरीगली सिंचाई योजना शुरू की थी। काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। मैं खुद इस परियोजना का उद्घाटन करूंगा।"

#WATCH | Bengaluru: There was an alleged security breach during an event of Karnataka CM Siddaramaiah. An unidentified person ran towards the stage where CM Siddaramaiah was present, but he was stopped by the police pic.twitter.com/668Ks4ICXt— ANI (@ANI) September 15, 2024