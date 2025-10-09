पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी में देरी पर SC ने CBI और MP सरकार से मांगा जवाब, 24 वर्षीय व्यक्ति की मौत का है मामला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक 24 वर्षीय व्यक्ति की कथित तौर पर हिरासत में मौत के मामले में शामिल दो पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी में देरी को लेकर बुधवार को सीबीआई और मध्य प्रदेश सरकार से स्पष्टीकरण मांगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जस्टिस बीवी नागरत्ना और आर महादेवन की पीठ ने यह स्पष्टीकरण तब मांगा, जब सीबीआइ ने उसे सूचित किया कि दोनों फरार अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।शीर्ष अदालत ने कहा कि 15 मई के आदेश के बावजूद अधिकारियों को गिरफ्तार नहीं किया गया और राज्य सरकार अवमानना याचिका दायर होने और न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के बाद ही हरकत में आई।

पीठ ने किया सवाल पीठ ने पूछा, इतने दिनों में क्या हुआ? आप उनका पता क्यों नहीं लगा सके? आपको कार्रवाई करने के लिए हमें अवमानना के आरोप तय करने पड़े। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इस तरह लागू नहीं किया जाना चाहिए। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने गिरफ्तारी का आदेश दिया था।पीठ ने कहा, दोनों अधिकारियों के खिलाफ क्या विभागीय कार्रवाई की गई?