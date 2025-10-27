Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु में बढ़ोत्तरी से इनकार, SC ने MP हाई कोर्ट से मांगा जवाब  

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 11:30 PM (IST)

    मध्य प्रदेश में न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 61 वर्ष न करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले कोई कानूनी अड़चन नहीं बताई थी, फिर भी हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की रजिस्ट्री को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट के रवैये को सौतेला व्यवहार बताया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सेवानिवृत्ति आयु पर SC सख्त MP हाई कोर्ट से मांगा जवाब

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 नहीं किए जाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि मध्य प्रदेश में न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 61 वर्ष करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बावजूद हाई कोर्ट के प्रशासनिक स्तर पर इसके लिए इन्कार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई व न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की रजिस्ट्री को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

    सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया था

    मध्य प्रदेश न्यायाधीश संघ की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई के आदेश में कहा था कि जिला न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 61 वर्ष करने में कोई बाधा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसके लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दो माह का समय प्रदान किया था।

    सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद हाई कोर्ट के प्रशासनिक स्तर पर सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने से मना कर दिया गया था। मप्र हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने याचिकाकर्ता एसोसिएशन के पदाधिकारी को मौखिक रूप से सूचित किया है कि सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की वर्तमान में कोई आवश्यकता नहीं है।

    उन्होंने प्रशासनिक आदेश की प्रति उपलब्ध नहीं कराई। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि हाई कोर्ट का आचरण अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के प्रति सौतेले व्यवहार को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।

    न्यायमूर्ति सूर्यकांत बनेंगे देश के 53वें चीफ जस्टिस, केंद्र को भेजी गई सिफारिश