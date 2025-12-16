याचिका दायर करने में 1,612 दिनों की देरी माफ करने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक दीवानी विवाद में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा प्रदेश सरकार की ओर से याचिका दाखिल करने में 1,612 दिनों की देरी माफ करने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है। शीर्ष अदालत ने हैरानी जताते हुए कहा कि क्या हाई कोर्ट को इस मुद्दे पर पूर्व के फैसलों के बारे में नहीं पता था।जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट ने एक सितंबर को राज्य सरकार से सही कारण पूछे बिना देरी माफ कर दी थी।

आदेश में क्या कहा गया? पीठ ने पांच दिसंबर के आदेश में कहा कि समयसीमा और देरी माफ करने पर कानून बिल्कुल तय है। हाल में इस अदालत ने ऐसे फैसले दिए हैं जिनमें बताया गया है कि किस तरह उचित कारण और देरी माफ करने की अर्जी पर विचार करना चाहिए।