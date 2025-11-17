Language
    सऊदी अरब बस हादसे में 42 भारतीयों की मौत की आशंका, तेलंगाना के CM ने जताया दुख; जानकारी जुटाने के दिए निर्देश

    Updated: Mon, 17 Nov 2025 11:01 AM (IST)

    सऊदी अरब में मक्का से मदीना जा रही एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 42 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दुख जताया और हेल्पलाइन नंबर जारी किया। उन्होंने अधिकारियों को विदेश मंत्रालय और सऊदी दूतावास के साथ समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी दुख व्यक्त किया और दूतावास से संपर्क किया।

    सऊदी अरब में बस दुर्घटना पर तेलंगाना CM ने जताया गहरा दुख

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोमवार को सऊदी अरब से एक दर्दनाक घटना सामने आई। यहां एक सड़क दुर्घटना के दौरान 42 भारतीय नागरिकों की मौत की आशंका जताई जा रही है। हादसा बीती रात लगभग 1:30 बजे हुआ। जब मक्का से मदीना जा रही एक यात्री बस रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

    तेलंगाना CM ने जताया गहरा दुख

    इस घटना पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के दुख जताया है। इसके साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। शुरूआती रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि कुछ यात्री हैदराबाद के थे।

    CM ने शिवधर रेड्डी को पीड़ितों का विवरण इकठ्ठा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल राहत उपायों के लिए विदेश मंत्रालय और सऊदी दूतावास के साथ समन्वय करने का भी निर्देश दिया।

    ओवैसी भारतीय दूतावास से किया संपर्क 

    हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सऊदी अरब में भारतीय उमराह तीर्थयात्रियों से भरी बस के दुर्घटनाग्रस्त होने पर दुख जताया है। ANI से टेलीफोन पर बातचीत में, ओवैसी ने कहा कि उन्होंने हैदराबाद की दो ट्रैवल एजेंसियों से संपर्क किया है और यात्रियों की जानकारी रियाद दूतावास के साथ शेयर की है।

    उन्होंने रियाद स्थित भारतीय दूतावास में मिशन के उप प्रमुख (डीसीएम) अबू माथेन जॉर्ज से भी बात की, जिन्होंने उन्हें बताया कि वे स्थानीय अधिकारियों से जानकारी जुटा रहे हैं और जल्द ही उन्हें जानकारी देंगे।

    सऊदी अरब के अखबार खलीज टाइम्स के अनुसार, इस बस में हैदराबाद के उमरा यात्री सवार थे। हादसे में 42 यात्रियों की मौत की खबर सामने आ रही है।