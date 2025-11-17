सऊदी अरब बस हादसे में 42 भारतीयों की मौत की आशंका, तेलंगाना के CM ने जताया दुख; जानकारी जुटाने के दिए निर्देश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोमवार को सऊदी अरब से एक दर्दनाक घटना सामने आई। यहां एक सड़क दुर्घटना के दौरान 42 भारतीय नागरिकों की मौत की आशंका जताई जा रही है। हादसा बीती रात लगभग 1:30 बजे हुआ। जब मक्का से मदीना जा रही एक यात्री बस रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

इस घटना पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के दुख जताया है। इसके साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। शुरूआती रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि कुछ यात्री हैदराबाद के थे।

CM ने शिवधर रेड्डी को पीड़ितों का विवरण इकठ्ठा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल राहत उपायों के लिए विदेश मंत्रालय और सऊदी दूतावास के साथ समन्वय करने का भी निर्देश दिया।

Hon’ble CM Revanth Reddy Expresses Shock Over Saudi Bus Tragedy; Sets Up Control Room for Assistance



Chief Minister Shri A. @revanth_anumula expressed deep shock over the tragic bus accident involving Indian pilgrims travelling from Mecca to Madina in Saudi Arabia. Initial… pic.twitter.com/ILT7Xy1o44 — IPRDepartment (@IPRTelangana) November 17, 2025

ओवैसी भारतीय दूतावास से किया संपर्क

हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सऊदी अरब में भारतीय उमराह तीर्थयात्रियों से भरी बस के दुर्घटनाग्रस्त होने पर दुख जताया है। ANI से टेलीफोन पर बातचीत में, ओवैसी ने कहा कि उन्होंने हैदराबाद की दो ट्रैवल एजेंसियों से संपर्क किया है और यात्रियों की जानकारी रियाद दूतावास के साथ शेयर की है।

उन्होंने रियाद स्थित भारतीय दूतावास में मिशन के उप प्रमुख (डीसीएम) अबू माथेन जॉर्ज से भी बात की, जिन्होंने उन्हें बताया कि वे स्थानीय अधिकारियों से जानकारी जुटा रहे हैं और जल्द ही उन्हें जानकारी देंगे।