दर्द से कराहती रही महिला, सतना जिला अस्पताल नहीं मिला स्ट्रेचर; प्रसूता को एम्बुलेंस में देना पड़ा जन्म

जेएनएन, सतना। जिला अस्पताल की अव्यवस्थित स्वास्थ्य सेवाएं एक बार फिर गंभीर सवालों के केंद्र में हैं। रामपुर चौरासी निवासी साधना यादव को प्रसव पीड़ा बढ़ने पर बुधवार दोपहर लगभग 12 बजे जननी एक्सप्रेस 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया।

लेकिन अस्पताल के बाहर पहुंचने के बाद भी करीब आधे घंटे तक स्ट्रेचर न मिलने के कारण प्रसुता को एम्बुलेंस में ही इंतजार करना पड़ा। स्थिति बिगड़ने पर महिला को अस्पताल परिसर में खड़ी एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म देना पड़ा।

सूत्रों के अनुसार, अस्पताल पहुंचते ही साथ आई आशा कार्यकर्ता ने महिला को लेबर रूम तक ले जाने के लिए स्ट्रेचर की तलाश शुरू की, लेकिन महिला वार्ड से लेकर लेबर रूम तक कोई भी स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं मिला। लेबर रूम स्टाफ ने बताया कि उनके पास केवल दो स्ट्रेचर हैं और दोनों पहले से मरीजों के लिए उपयोग में थे।