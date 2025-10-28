सतना में बच्चा चोर की दहशत, बच्ची को बहलाने की कोशिश; सीसीटीवी में कैद संदिग्ध
सतना के भरहुत नगर क्षेत्र में बच्चा चोर की अफवाह से दहशत फैल गई। एक युवक ने पार्क में खेल रही बच्ची को कुरकुरे और गुड़िया देकर बहलाने की कोशिश की और उसे साथ ले जाने लगा। बच्ची की मां ने देखकर शोर मचाया तो वह भाग गया। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। घटना के बाद क्षेत्र में भय का माहौल है। पुलिस ने निगरानी रखने की अपील की है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सतना शहर के भरहुत नगर क्षेत्र में सोमवार शाम बच्चा चोर की अफवाह ने सनसनी फैला दी। रामेश्वरम मंदिर के पास स्थित पार्क में एक संदिग्ध युवक बच्चा चोरी की कोशिश करते हुए दिखाई दिया।
जानकारी के अनुसार पार्क में खेल रही करीब ढाई से तीन साल की एक बच्ची को युवक पहले कुरकुरे और गुड़िया देकर रिझाने लगा, फिर उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा। सौभाग्य से बच्ची का घर पास में ही था। उसकी मां ने यह दृश्य देख लिया और चिल्लाकर दौड़ी तो संदिग्ध बच्ची को वहीं छोड़कर भाग गया।
सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर
मां के शोर मचाने पर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। स्थानीय युवाओं ने क्षेत्र में संदिग्ध की तलाश शुरू कर दी और पुलिस को सूचना दी गई। सीसीटीवी कैमरे में युवक की तस्वीर कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। घटना के बाद से क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल है।
लोग अपने बच्चों को पार्क और गलियों में अकेले खेलने नहीं भेज रहे। पुलिस प्रशासन ने अपील की है कि बच्चों को हमेशा निगरानी में रखें, और किसी संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधि दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें।
