सतना में बच्चा चोर की दहशत, बच्ची को बहलाने की कोशिश; सीसीटीवी में कैद संदिग्ध

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सतना शहर के भरहुत नगर क्षेत्र में सोमवार शाम बच्चा चोर की अफवाह ने सनसनी फैला दी। रामेश्वरम मंदिर के पास स्थित पार्क में एक संदिग्ध युवक बच्चा चोरी की कोशिश करते हुए दिखाई दिया।

जानकारी के अनुसार पार्क में खेल रही करीब ढाई से तीन साल की एक बच्ची को युवक पहले कुरकुरे और गुड़िया देकर रिझाने लगा, फिर उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा। सौभाग्य से बच्ची का घर पास में ही था। उसकी मां ने यह दृश्य देख लिया और चिल्लाकर दौड़ी तो संदिग्ध बच्ची को वहीं छोड़कर भाग गया।