MP News: सतना में बिजली के खंभे से टकराई बस, एक की मौत व दर्जनभर से ज्यादा यात्री घायल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सतना जिला के नागौद कस्बा में मंगलवार सुबह बड़ा सडक़ हादसा हो गया। अनमोल रतन ट्रैवल्स की बस, जो आमा से सतना की ओर जा रही थी, सांदीपनि स्कूल के गेट के सामने बिजली के खंभे से टकराकर पलट गई।

हादसे में स्कूली छात्राओं समेत करीब दर्जनभर यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल नागौद सिविल अस्पताल ले जाया गया। हादसे के बाद बस को क्रेन की मदद से सडक़ से हटाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

तेज रफ्तार और टूटी कमानी बनी हादसे की वजह प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस तेज रफ्तार में आ रही थी। जैसे ही सडक़ पर बने ब्रेकर पर उछली, बस की कमानी टूट गई और चालक का संतुलन बिगड़ गया। बस अनियंत्रित होकर पहले बिजली के खंभे से टकराई और फिर पलट गई। टक्कर की आवाज से आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत राहत कार्य शुरू कर दिया।

एक यात्री का पेट फटा, दो गंभीर रूप से घायल सूचना मिलते ही नागौद थाना प्रभारी अशोक पांडे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। हादसे में दो यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनमें एक का पेट फट गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम सुमित गुप्ता पिता मनोज गुप्ता उम्र 32 वर्ष निवासी भाजीखेर आमा बताया जा रहा है। बाकी घायलों का उपचार नागौद सिविल अस्पताल में चल रहा है।