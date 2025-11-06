साई बाबा जन्म शताब्दी: 140 देशों के भक्त एकत्रित होंगे, पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति भी होंगे शामिल

पीटीआई,पुट्टपर्थी। पुट्टपर्थी में श्री सत्य साई बाबा का जन्म शताब्दी समारोह 13 से 24 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें करीब 140 देशों के भक्त एकत्रित होंगे। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी भाग लेंगे।

उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी होंगे शामिल समारोह में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए नि:शुल्क भोजन और ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। इसमें अस्थायी आश्रय भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल का भी समारोह के लिए पुनर्विकास किया जा रहा है।

श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी आरजे रत्नाकर ने बताया कि भक्त इस अवसर का उपयोग साई मिशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराने के लिए कर रहे हैं। इसका सार 'सभी से प्रेम करो, सभी की सेवा करो है।

यह 2011 में बाबा की महासमाधि के बाद सबसे बड़ा आयोजन रत्नाकर ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने 19 नवंबर को शताब्दी समारोह के तहत श्री सत्य साई हिल व्यू स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने की सहमति दी है। यह 2011 में बाबा की महासमाधि के बाद सबसे बड़ा आयोजन है। 23 नवंबर भक्तों के लिए सबसे प्रतीक्षित दिन है।