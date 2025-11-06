Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    साई बाबा जन्म शताब्दी: 140 देशों के भक्त एकत्रित होंगे, पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति भी होंगे शामिल

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 02:57 AM (IST)

    पुट्टपर्थी में श्री सत्य साई बाबा का जन्म शताब्दी समारोह 13 से 24 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें करीब 140 देशों के भक्त एकत्रित होंगे। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी भाग लेंगे। 

    prefferd source google
    Hero Image

    श्री सत्य साई बाबा का जन्म शताब्दी समारोह (फोटो- एक्स)

    पीटीआई,पुट्टपर्थीपुट्टपर्थी में श्री सत्य साई बाबा का जन्म शताब्दी समारोह 13 से 24 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें करीब 140 देशों के भक्त एकत्रित होंगे। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी भाग लेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी होंगे शामिल

    समारोह में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए नि:शुल्क भोजन और ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। इसमें अस्थायी आश्रय भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल का भी समारोह के लिए पुनर्विकास किया जा रहा है।

     

    श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी आरजे रत्नाकर ने बताया कि भक्त इस अवसर का उपयोग साई मिशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराने के लिए कर रहे हैं। इसका सार 'सभी से प्रेम करो, सभी की सेवा करो है।

     

    यह 2011 में बाबा की महासमाधि के बाद सबसे बड़ा आयोजन

    रत्नाकर ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने 19 नवंबर को शताब्दी समारोह के तहत श्री सत्य साई हिल व्यू स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने की सहमति दी है। यह 2011 में बाबा की महासमाधि के बाद सबसे बड़ा आयोजन है। 23 नवंबर भक्तों के लिए सबसे प्रतीक्षित दिन है।

     

     44वां दीक्षांत समारोह 22 नवंबर को आयोजित होगा

    सत्य साई उच्च शिक्षा संस्थान का 44वां दीक्षांत समारोह 22 नवंबर को आयोजित होगा। इसके मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन होंगे। केंद्र सरकार ने बाबा के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और एक स्मारक 100 रुपये का सिक्का जारी करने पर सहमति दी है जो 19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जारी किए जाने की संभावना है।