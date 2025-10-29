सतारा लेडी डॉक्टर सुसाइड केस में बड़ी ट्विस्ट, होटल मालिक ने CCTV फुटेज किया जारी; रात में अकेले ही...

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक 28 वर्षीय महिला डॉक्टर की मौत के मामले में नए सबूत सामने आए हैं। होटल के CCTV फुटेज से साफ हुआ है कि डॉक्टर ने मौत वाली रात होटल में अकेले चेक-इन किया था। यह वीडियो होटल मालिक ने जारी किया है, जिससे उन राजनीतिक दावों को खारिज किया गया है जिनमें कहा गया था कि डॉक्टर की हत्या को आत्महत्या बताया जा रहा है।

यह डॉक्टर सतारा के सरकारी अस्पताल में तैनात थी और मूल रूप से बीड जिले की रहने वाली थी। 23 अक्टूबर की रात उन्हें होटल के कमरे में मृत पाया गया था. उनके हाथ पर लिखे सुसाइड नोट में दो लोगों के नाम थे, एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर (PSI) गोपाल बदाने और सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बनकर। दोनों को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया है।

CCTV से मिले नए सबूत CCTV में डॉक्टर को अकेले होटल में दाखिल होते देखा गया। जांच में पता चला कि वह पहले प्रशांत बनकर के घर गई थी, जहां लक्ष्मी पूजा का कार्यक्रम था। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रुपाली चकणकर ने बताया कि पूजा के दौरान दोनों के बीच कुछ तस्वीरों को लेकर बहस हुई थी।

इसके बाद डॉक्टर थेड़ी देर बाद वहां से चली गई। हालाकि, बनकर के पिता ने उन्हें दोबारा बुलाया, लेकिन फिर वो वापस चली गई और पास के होटल में कमरा लेकर ठहर गई। मौत से पहले डॉक्टर ने बनकर को कई मैसेज भेजे थे जिनमें उन्होंने तनाव की बात कही थी।

डॉक्टर ने मरने से पहले बनकर को किया था कॉल पुलिस के अनुसार, रात में उन्होंने बनकर को कॉल भी किया था, लेकिन यह साफ नहीं है कि कॉल रिसीव हुआ था या नहीं। अगली सुबह होटल स्टाफ ने कमरे में उनका शव पाया। पोस्टमार्टम में मौत का कारण फांसी बताया गया है।

डॉक्टर के हाथ पर लिखे सुसाइड नोट में PSI गोपाल बदाने पर कई बार यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था, जबकि प्रशांत बनकर पर मानसिक उत्पीड़न का। पुलिस के मुताबिक, मोबाइल से मिले डिजिटल सबूत बताते हैं कि डॉक्टर और बनकर के बीच मौत से पहले लगातार बात हो रही थी, हालांकि PSI बदाने से उनकी आखिरी बात मार्च में हुई थी।

कौन कर रहा है रेप के आरोप की जांच ? रेप के आरोप की जांच अब फालतन डिविजन के बाहर के अधिकारी कर रहे हैं ताकि जांच निष्पक्ष रहे। जांच में यह भी सामने आया है कि डॉक्टर ने पहले भी कई बार लिखित शिकायतें दी थी। 19 जून को उन्होंने डिप्टी एसपी को एक पत्र लिखा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुछ पुलिस अधिकारी उनसे झूठे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट पर साइन करने का दबाव डाल रहे थे।

शिकायत के बाद उल्टा पुलिस ने ही डॉक्टर पर जांच में बाधा डालने का केस दर्ज कर दिया था। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इसी वजह से डॉक्टर मानसिक तनाव में आ गई थी। महिला आयोग की अध्यक्ष रुपाली चकणकर ने कहा है कि आयोग यह देखेगा कि जून की शिकायत के बाद कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई।

राज्य में मची राजनीतिक हलचल मामले ने पूरे महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल मचा दी है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसे संस्थागत असफलता बताया है। वहीं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस जांच का बचाव करते हुए कहा कि किसी को भी मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए।