Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सतारा में आत्महत्या करने वाली डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने, ये निकली वजह

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 11:30 PM (IST)

    महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक महिला डॉक्टर की आत्महत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में मौत का कारण फांसी से दम घुटना बताया गया है। पुलिस ने दुष्कर्म और प्रताड़ना के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक पुलिस अधिकारी भी शामिल है। परिजनों ने डॉक्टर के फोन से डेटा मिटाने का भी आरोप लगाया है, जिससे मामले में संदेह और बढ़ गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    शव 23 अक्टूबर को फलटण कस्बे के एक होटल में फंदे से लटका मिला था (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र में दुष्कर्म के बाद आत्महत्या करने वाली महिला चिकित्सक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण 'फांसी के कारण दम घुटना' बताया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले में एक पुलिस अधिकारी सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक सरकारी अस्पताल में तैनात 28 वर्षीय महिला चिकित्सक का शव 23 अक्टूबर को फलटण कस्बे के एक होटल में फंदे से लटका पाया गया था। पुलिस ने बताया कि महिला चिकित्सक ने अपनी हथेली पर एक सुसाइड नोट लिखा था। उसने आरोप लगाया है कि पुलिस उपनिरीक्षक गोपाल बदाने ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया, जबकि साफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बनकर ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।

    महिला चिकित्सक दाहिने हाथ से लिखती थी

    अधिकारी ने बताया कि चिकित्सक का पोस्टमार्टम एक अति आधुनिक अस्पताल में किया गया। विसरा (आंतरिक अंग) को संरक्षित कर लिया गया है जो फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगलवार को प्राप्त हुई। उसमें मौत का कारण 'फांसी के कारण दम घुटना' बताया गया है। अधिकारी के अनुसार, जांच के दौरान पता चला है कि महिला चिकित्सक दाहिने हाथ से लिखती थी।

    अपनी हथेली पर सुसाइड नोट लिखने के बाद उसने मोबाइल फोन से उसकी तस्वीर खींच ली। उन्होंने बताया कि हथेली पर नोट लिखने के लिए इस्तेमाल की गई कलम शव के पास मिला था। डाक्टर मूल रूप से मध्य महाराष्ट्र के बीड जिले की निवासी थी। मौत से पहले उसने साफ्टवेयर इंजीनियर बनकर को फोन किया था। उससे बात करने के साथ ही वाट्सएप संदेश भी भेजे। बनकर को पुणे से गिरफ्तार किया गया है। जिस फ्लैट में महिला डाक्टर रह रही थीं, बनकर उस फ्लैट के मालिक का बेटा है।

    फोन से महत्वपूर्ण डेटा मिटाने का आरोप

    आत्महत्या करने वाली महिला डाक्टर के रिश्तेदारों ने दावा किया है कि किसी ने उसकी मौत के बाद उसके फोन को उसकी उंगली के निशान से अननाक किया और उसमें से महत्वपूर्ण जानकारी मिटा दी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मृतक महिला डाक्टर के वाट्सएप पर उसकी मृत्यु के बाद भी गतिविधि दिखाई दी हैं। इससे संदेह उत्पन्न होता है कि किसी और ने इसका उपयोग किया।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)