    सतारा डॉक्टर सुसाइड केस: परिजनों ने की SIT जांच की मांग, आरोपी के आत्मसमर्पण पर भी उठाए सवाल

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 05:30 AM (IST)

    सतारा में एक डॉक्टर की आत्महत्या के मामले में, परिवार ने एसआईटी जांच की मांग की है। उन्होंने आरोपी के आत्मसमर्पण पर संदेह जताया है और मामले की निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई है। परिवार का आरोप है कि पुलिस मामले को सही ढंग से नहीं संभाल रही है, जिसके कारण वे न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

    सतारा डॉक्टर सुसाइड केस।


    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के सतारा जिले में पिछले सप्ताह आत्महत्या करने वाली महिला डाक्टर के परिवार ने सरकार से मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआइटी) गठित करने की मांग की है।

    प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक महिला रिश्तेदार ने कहा- ''हमारी कुछ मांगें हैं। एसआइटी का गठन जल्द किया जाए और हम फाल्टन नहीं जाएंगे। मामले की सुनवाई बीड में होनी चाहिए। मेरी बहन पर लगाए गए आरोपों की जांच सीडीआर से की जानी चाहिए।''

    मृतका के एक पुरुष रिश्तेदार ने निलंबित एसआइ गोपाल बदाने के आत्मसमर्पण पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा- ''पुलिस ने उसे खोजने के लिए पांच टीमें बनाई थीं। फिर वह मुख्यमंत्री की फाल्टन यात्रा से एक दिन पहले कैसे आत्मसमर्पण कर सकता है? हमें लगता है कि उसने सभी सुबूत नष्ट कर दिए और फिर आत्मसमर्पण किया। ''

    बता दें कि बीड निवासी 28 वर्षीय डाक्टर फाल्टन में एक होटल के फंदे से लटकी हुई पाई गई थी। आत्महत्या नोट में डॉक्टर ने आरोप लगाया कि एसआइ गोपाल बदाने ने उससे कई बार दुष्कर्म किया और मकान मालिक के बेटे प्रशांत ने उसे मानसिक रूप से प्रताडि़त किया।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)