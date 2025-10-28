सतारा डॉक्टर सुसाइड केस: परिजनों ने की SIT जांच की मांग, आरोपी के आत्मसमर्पण पर भी उठाए सवाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के सतारा जिले में पिछले सप्ताह आत्महत्या करने वाली महिला डाक्टर के परिवार ने सरकार से मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआइटी) गठित करने की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक महिला रिश्तेदार ने कहा- ''हमारी कुछ मांगें हैं। एसआइटी का गठन जल्द किया जाए और हम फाल्टन नहीं जाएंगे। मामले की सुनवाई बीड में होनी चाहिए। मेरी बहन पर लगाए गए आरोपों की जांच सीडीआर से की जानी चाहिए।''

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मृतका के एक पुरुष रिश्तेदार ने निलंबित एसआइ गोपाल बदाने के आत्मसमर्पण पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा- ''पुलिस ने उसे खोजने के लिए पांच टीमें बनाई थीं। फिर वह मुख्यमंत्री की फाल्टन यात्रा से एक दिन पहले कैसे आत्मसमर्पण कर सकता है? हमें लगता है कि उसने सभी सुबूत नष्ट कर दिए और फिर आत्मसमर्पण किया। ''

बता दें कि बीड निवासी 28 वर्षीय डाक्टर फाल्टन में एक होटल के फंदे से लटकी हुई पाई गई थी। आत्महत्या नोट में डॉक्टर ने आरोप लगाया कि एसआइ गोपाल बदाने ने उससे कई बार दुष्कर्म किया और मकान मालिक के बेटे प्रशांत ने उसे मानसिक रूप से प्रताडि़त किया।