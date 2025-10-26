सतारा डॉक्टर सुसाइड मामले में राहुल गांधी पर भड़के फडणवीस, बोले- 'न्याय मिलने तक चैन से नहीं बैठूंगा'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सतारा जिले में एक महिला डॉक्टर की कथित आत्महत्या के मामले में न्याय मिलने तक वह चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वह इस मामले का राजनीतिकरण करने की कोशिशों को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।

इस बीच, मामले में निलंबित पुलिस सब-इंस्पेक्टर गोपाल बदने को 30 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने डॉक्टर की कथित आत्महत्या को 'संस्थागत हत्या' करार दिया और दावा किया कि उनकी मौत भाजपा नीत सरकार की 'अमानवीय और असंवेदनशील' प्रकृति को उजागर करती है।

शिलान्यास करने पहुंचे थे फडणवीस सतारा के फलटण में कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद फडणवीस ने कहा, 'मुझे इस कार्यक्रम में न आने देने की कोशिश की गई। पूर्व सांसद रंजीतसिंह नाइक निंबालकर और स्थानीय विधायक सचिन पाटिल का नाम इस मामले से जोड़ा गया। अगर मुझे जरा भी संदेह होता तो मैं खुद ही अपना दौरा रद कर देता।'

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वह डॉक्टर की मौत का राजनीतिकरण करने के प्रयासों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे पूर्व, राज्य मंत्री पंकजा मुंडे और पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे ने बीड जिले में डॉक्टर के परिजनों से उनके घर जाकर मुलाकात की और मामले की उच्चस्तरीय जाँच की मांग की। गौरतलब है कि मध्य महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के बीड जिले की रहने वाली और सतारा जिले के एक सरकारी अस्पताल में तैनात डाक्टर गुरुवार रात फलटण कस्बे के एक होटल के कमरे में फंदे से लटकी पाई गईं।

अपनी हथेली पर लिखे सुसाइड नोट में उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस सब-इंस्पेक्टर गोपाल बदाने ने कई मौकों पर उनके साथ दुष्कर्म किया, जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बनकर ने उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। सब-इंस्पेक्टर और इंजीनियर को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया।