सतारा डॉक्टर सुसाइड केस की जांच करेगी SIT, सीएम फडणवीस ने दिया आदेश; महिला IPS करेंगी लीड

राज्य ब्यूरो, मुंबई। पिछले सप्ताह सतारा जिले में एक महिला डॉक्टर की कथित आत्महत्या की जांच के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का आदेश दिया है। महाराष्ट्र के बीड ज़िले की रहने वाली डॉक्टर 23 अक्टूबर को फलटण के एक होटल के कमरे में फंदे से लटकी मिली थीं। अपनी हथेली पर लिखे सुसाइड नोट में उन्होंने आरोप लगाया था कि सब-इंस्पेक्टर गोपाल बदाने ने कई बार उनके साथ बलात्कार किया, जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बनकर ने उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।

एसआईटी गठित करने का निर्देश दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गृह विभाग का प्रभार संभाल रहे फडणवीस ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को तत्काल एक महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया है।