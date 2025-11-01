Language
    सतारा डॉक्टर सुसाइड केस की जांच करेगी SIT, सीएम फडणवीस ने दिया आदेश; महिला IPS करेंगी लीड

    By Jagran News Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 10:21 PM (IST)

    मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सतारा जिले में महिला डॉक्टर की आत्महत्या की जाँच के लिए एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है। डॉक्टर ने अपने सुसाइड नोट में बलात्कार और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसके बाद दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित परिवार ने एसआईटी जाँच के माध्यम से न्याय की मांग की है।

    फलटण के एक होटल के कमरे में फंदे से लटकी मिली थी डॉक्टर

    राज्य ब्यूरो, मुंबई। पिछले सप्ताह सतारा जिले में एक महिला डॉक्टर की कथित आत्महत्या की जांच के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का आदेश दिया है।

    महाराष्ट्र के बीड ज़िले की रहने वाली डॉक्टर 23 अक्टूबर को फलटण के एक होटल के कमरे में फंदे से लटकी मिली थीं। अपनी हथेली पर लिखे सुसाइड नोट में उन्होंने आरोप लगाया था कि सब-इंस्पेक्टर गोपाल बदाने ने कई बार उनके साथ बलात्कार किया, जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बनकर ने उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।

    एसआईटी गठित करने का निर्देश

    दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गृह विभाग का प्रभार संभाल रहे फडणवीस ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को तत्काल एक महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया है।

    यह कदम मृतक के परिजनों के लिए न्याय की मांग कर रहे नागरिकों और राजनीतिक दलों के दबाव के बीच उठाया गया है। पीड़ित परिवार ने दोषियों को कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए एसआईटी जांच की भी अपील की थी। भाजपा नेता चित्रा वाघ ने एसआईटी गठित करने के फैसले के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया।