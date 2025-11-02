550 से अधिक रियासतें, एक मजबूत राष्ट्र का सपना... सरदार पटेल ने अदम्य साहस और धैर्य का दिया था प्रमाण

जयंतो एन. चौधरी। सरदार वल्लभभाई पटेल ने स्वतंत्र भारत में केवल तीन वर्ष ही बिताए, परंतु उनके योगदान की छाप आज भी अमिट है। 31 अक्टूबर 2025 को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय एकता दिवस उनके 150वें जन्म वर्ष का प्रतीक है — उस महापुरुष की स्मृति में, जिसने बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में पिरो दिया।

जब ब्रिटिश शासन भारत छोड़कर गया, तब देश में 550 से अधिक रियासतें थीं। इन रियासतों को भारत संघ में मिलाने का कठिन कार्य सरदार पटेल ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति, दूरदृष्टि और कूटनीतिक कौशल से पूरा किया। हैदराबाद, जूनागढ़, मणिपुर और त्रावणकोर जैसी रियासतों को भारत का हिस्सा बनाना उनके अदम्य साहस और धैर्य का प्रमाण है।

सरदार पटेल की दूरदृष्टि ने अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services) की भी नींव रखी — ऐसे अधिकारी जो केंद्र द्वारा नियुक्त होते हैं पर सेवा पूरे देश में देते हैं। इससे भारत की प्रशासनिक एकता और समरसता बनी रही।