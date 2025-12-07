Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'सरदार पटेल ने किया अखंड भारत का निर्माण', राष्ट्रीय एकता पदयात्रा के समापन समारोह में शामिल हुए उपराष्ट्रपति

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 12:38 AM (IST)

    उपराष्ट्रपति सीपी. राधाकृष्णन ने कहा कि सरदार पटेल ने अपने कुशल नेतृत्व से 560 से अधिक रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत का निर्माण किया। उपराष्ट्रपति श ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    राष्ट्रीय एकता पदयात्रा के समापन समारोह में शामिल हुए उपराष्ट्रपति (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद उपराष्ट्रपति सीपी. राधाकृष्णन ने कहा कि सरदार पटेल ने अपने कुशल नेतृत्व से 560 से अधिक रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत का निर्माण किया। उपराष्ट्रपति शनिवार को सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में करमसद से निकली सरदार@150 राष्ट्रीय एकता पदयात्रा के समापन समारोह में शामिल हुए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि बीते 10 वर्षों में भारत ने आर्थिक, सामाजिक, सैन्य और विदेश नीति जैसे अनेक क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है। नारी शक्ति वंदन कानून ने वूमन लेड डेवलपमेंट (महिला नेतृत्वयुक्त विकास) का युग शुरू किया है।

    केंद्र सरकार ने हाल ही में चार नई श्रम संहिताएं (लेबर कोड्स) लागू की हैं, जो न्यायपूर्ण, सर्वसमावेशी और प्रगतिशील भारत के निर्माण के संकल्प को मजबूत आधार देती हैं।

    उन्होंने कहा, विश्व को सत्य व अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले महात्मा गांधी, देश को एकता की डोर में बांधने वाले सरदार वल्लभभाई पटेल और विकास को राष्ट्रीय आंदोलन बनाने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, तीनों की जन्मभूमि गुजरात है। सरदार पटेल का मजबूत, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साकार हो रहा है।

    उन्होंने युवाओं को एक भारत, श्रेष्ठ भारत, सशक्त भारत की भावना के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि बारडोली सत्याग्रह ने सरदार साहब को देशभर में कद्दावर जननेता के रूप में स्थापित किया। अंग्रेजों के अत्याचारी कर वृद्धि के खिलाफ सरदार पटेल ने नेतृत्व किया था।

    मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा, यह वर्ष राष्ट्रगान वंदे मातरम, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती तथा सरदार साहब के विचारों के वैश्विक प्रचार-प्रसार का प्रेरणास्त्रोत है। सरदार पटेल के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के केवडि़या में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू फ यूनिटी का निर्माण कराया।

    केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री ड. मनसुखभाई मांडविया ने कहा कि 26 नवंबर को करमसद स्थित सरदार पटेल के पैतृक गांव से शुरु होकर स्टैच्यू फ यूनिटी (एकता नगर) पहुंची 150 किलोमीटर की पदयात्रा विचारों की यात्रा बन गई है। इस यात्रा में देशभर से आए युवाओं के साथ महिलाएं भी जुड़ीं।