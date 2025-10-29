Language
    राष्ट्रीय एकता दिवस: सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर भव्य परेड का आयोजन, PM मोदी भी होंगे शामिल

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 10:51 PM (IST)

    अहमदाबाद में सरदार पटेल की 150वीं जयंती की तैयारी जोर-शोर से चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की एकता परेड में शामिल होंगे। सरदार पटेल के वंशज भी कार्यक्रमों में भाग लेंगे। पीएम विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और स्मृति सिक्के जारी करेंगे। 'भारत पर्व' में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे।

    राज्य ब्यूरो अहमदाबाद। लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती समारोह की केवडिया कालोनी एकता नगर में जोर-शोर से तैयारी की जा रही है। शुक्रवार को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को साकार करने वाली ऐतिहासिक एकता परेड में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शामिल होंगे। सरदार पटेल के वंशज भी यहां होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार को गुजरात आएंगे। वह शुक्रवार सुबह एकता परेड में शामिल होंगे।

    एक भारत, श्रेष्ठ भारत की थीम पर आयोजित एकता परेड में जम्मू-कश्मीर से केरल तक के आठ राज्यों की 16 टीमें भाग लेंगी। महिला अधिकारी इन टीमों की अगुवाई करेंगी। जोधपुर और जैसलमेर से बीएसएफ की कैमेल कैवेलरी की 52 ऊंट की दो टुकडि़यां भी यहां पहुंच चुकी हैं। अमेरिका, ब्रिटेन व अन्य देशों में रहने वाले सरदार पटेल के वंशज भी इस ऐतिहासिक एकता परेड में शामिल होंगे। इनमें 80 वर्षीय गौतम पटेल, 79 वर्षीय उनकी पत्नी नंदिता पटेल समेत देश व विदेश में रहने वाले इस परिवार के अन्य लोग समारोह में शामिल होंगे।

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर नर्मदा जिले के केवडिया में दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू आफ यूनिटी का निर्माण हो पाया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने इसका लोकार्पण किया था। यहां वाइल्ड लाइफ एनीमल जू, बर्ड सेंचुरी, केक्टस, फ्लावर गार्डन के अलावा रिवर राफ्टिंग समेत मनोरंजन के विभिन्न साधन विकसित किए गए हैं। इसके साथ ही सरदार पटेल के जीवन पर आधारित थ्री डी शो आदि का भी प्रदर्शन किया जाता है। प्रति वर्ष लाखों पर्यटक देश- विदेश से यहां आते हैं।

    गुजरात सरकार के प्रवक्ता जितेंद्र वाघाणी ने बताया कि पीएम 30 अक्टूबर की शाम 5:30 बजे वडोदरा से एकतानगर पहुंचेंगे और ई-बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही एकतानगर में 1,219 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले विभिन्न आधारभूत संरचनाओं और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा, वह सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्मृति सिक्के और डाक टिकट का भी जारी करेंगे।

    पीएम 303 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 'बिरसा मुंडा भवन' के उद्घाटन सहित कुल 519 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे। 31 अक्टूबर की सुबह पीएम सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि देंगे और एकतानगर में 'भारत पर्व' के अंतर्गत डेम व्यू प्वाइंट-1 पर आयोजित होने वाली साइक्लोथान इवेंट का कर्टन-रेजर लांच करेंगे।

    16 वीरता पदक और पांच शौर्य चक्र विजेता भी होंगे शामिल

    मुख्य सचिव पंकज जोशी व पुलिस महानिदेशक विकास सहाय ने कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस की इस परेड में बीएसएफ, सीआइएसएफ, आइटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी की टुकडि़यां इसमें भाग लेंगी। इसके अतिरिक्त जम्मू-कश्मीर, पंजाब, असम, त्रिपुरा, ओडिशा, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी परेड में भाग लेने के लिए टीमें यहां आएंगी। एनसीसी की 16 टुकडी भी इसमें शामिल होंगी।

    आपरेशन सिंदूर में अद्वितीय साहस का प्रदर्शन करने वाले बीएसएफ के 16 वीरता पदक विजेता और सीआरपीएफ के पांच शौर्य चक्र विजेता भी शामिल होंगे। नेशनल स्कूल आफ ड्रामा द्वारा भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की पहल पर सरदार पटेल के जीवन पर आधारित 'लौह पुरुष' नामक नाट्य प्रस्तुति भी दी जाएगी। उनकी 150वीं जयंती के वर्ष में एकता नगर में 1 से 15 नवंबर के दौरान भारत पर्व-2025 का भी भव्य आयोजन किया गया है