    संजय राउत को गंभीर बीमारी, 2 महीने तक भीड़ से रहेंगे दूर; PM मोदी ने X पर जताई चिंता

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 11:17 PM (IST)

    शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत गंभीर बीमारी के चलते दो महीने तक सार्वजनिक जीवन से दूर रहेंगे। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके स्वास्थ्य पर चिंता जताते हुए उनके जल्द ठीक होने की कामना की है। राउत शिवसेना के मुखपत्र 'सामना' के संपादक और राज्यसभा सदस्य हैं।

    राज्य ब्यूरो, मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) से राज्यसभा सदस्य एवं पार्टी प्रवक्ता संजय राउत किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने यह जानकारी स्वयं अपने एक्स अकाउंट पर साझा की है। प्रधानमंत्री ने भी एक्स पर ही उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।

    संजय राउत ने शुक्रवार को अपने एक्स अकाउंट पर एक संक्षिप्त एवं सूचनात्मक पत्र साझा किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि वह एक गंभीर बीमारी से पीडि़त हो गए हैं। उनका इलाज चल रहा है। डाक्टरों ने उन्हें भीड़भाड़ से दूर रहने की सलाह दी है।

    उन्होंने उम्मीद जताई है कि वह पूरी तरह स्वस्थ होकर नए वर्ष में लोगों के सामने आएंगे। उनके इस पत्र से स्पष्ट है कि कम से कम दो माह वह स्वास्थ्य लाभ करेंगे।

    पीएम मोदी ने जताई चिंता

    हालांकि उनकी पार्टी शिवसेना (यूबीटी) की ओर से उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई आधिकारिक बुलेटिन जारी नहीं किया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राउत के एक्स एकाउंट पर ही उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने की बात लिखी है। इसके लिए संजय राउत ने प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया है।