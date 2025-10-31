संजय राउत को गंभीर बीमारी, 2 महीने तक भीड़ से रहेंगे दूर; PM मोदी ने X पर जताई चिंता

राज्य ब्यूरो, मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) से राज्यसभा सदस्य एवं पार्टी प्रवक्ता संजय राउत किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने यह जानकारी स्वयं अपने एक्स अकाउंट पर साझा की है। प्रधानमंत्री ने भी एक्स पर ही उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

संजय राउत को गंभीर बीमारी संजय राउत ने शुक्रवार को अपने एक्स अकाउंट पर एक संक्षिप्त एवं सूचनात्मक पत्र साझा किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि वह एक गंभीर बीमारी से पीडि़त हो गए हैं। उनका इलाज चल रहा है। डाक्टरों ने उन्हें भीड़भाड़ से दूर रहने की सलाह दी है।