    CBI के हत्थे चढ़ा अबुल हसन मोल्ला, संदेशखाली में ED की टीम पर हमले का है आरोपी

    By Jagran News Edited By: Garima Singh
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 05:19 PM (IST)

    संदेशखाली में ईडी की टीम पर हुए हमले के मुख्य आरोपी अबुल हसन मोल्ला उर्फ दुरंतो को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। वह पिछले वर्ष से फरार था और जांच में सहयोग नहीं कर रहा था। सीबीआई ने गुप्त सूचना के आधार पर दक्षिण 24 परगना जिले से उसे गिरफ्तार किया। इस मामले में शाहजहां शेख पहले से ही जेल में है।

    संदेशखाली में ED पर हमले का आरोपी गिरफ्तार। 

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। पिछले वर्ष उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में तत्कालीन तृणमूल नेत शाहजहां शेख के घर पहुंची ईढी की टीम पर हमले का फरार आरोपित को सीबीआइ ने गिरफ्तार कर लिया है। उसका नाम अबुल हसन मोल्ला उर्फ दुरंतो है।

    इसकी गिरफ्तारी संदेशखाली से सटे दक्षिण 24 परगना जिले से हुई है। वह जनवरी 2024 में संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम पर हुए हमले में शामिल था।

    सीबीआइ की स्पेशल क्राइम ब्रांच(एसीबी) की टीम ने अनुसार, मोल्ला लगातार जांच से बच रहा था और सीबीआइ के नोटिसों के बावजूद पेश नहीं हो रहा था। उसके खिलाफ अदालत द्वारा गैर-जमानती वारंट भी जारी किया गया था।

    काफी दिनों से फरार था और गुप्त सूचना के आधार पर सीबीआइ ने मोल्ला को गिरफ्तार किया है। इस हमले के मामले में अब तृणमूल से निलंबित नेता शाहजहां शेख इस समय जेल में है। 