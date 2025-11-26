CBI के हत्थे चढ़ा अबुल हसन मोल्ला, संदेशखाली में ED की टीम पर हमले का है आरोपी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। पिछले वर्ष उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में तत्कालीन तृणमूल नेत शाहजहां शेख के घर पहुंची ईढी की टीम पर हमले का फरार आरोपित को सीबीआइ ने गिरफ्तार कर लिया है। उसका नाम अबुल हसन मोल्ला उर्फ दुरंतो है।

इसकी गिरफ्तारी संदेशखाली से सटे दक्षिण 24 परगना जिले से हुई है। वह जनवरी 2024 में संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम पर हुए हमले में शामिल था। संदेशखाली में ED पर हमले का आरोपी गिरफ्तार सीबीआइ की स्पेशल क्राइम ब्रांच(एसीबी) की टीम ने अनुसार, मोल्ला लगातार जांच से बच रहा था और सीबीआइ के नोटिसों के बावजूद पेश नहीं हो रहा था। उसके खिलाफ अदालत द्वारा गैर-जमानती वारंट भी जारी किया गया था।