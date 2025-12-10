संदेशखाली मामले में मुख्य गवाह को मारने की साजिश! सड़क हादसे में बेटे और ड्राइवर की मौत, कोर्ट में होनी थी पेशी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में पिछले साल ईडी की टीम पर हुए हमले के मामले में आरोपित पूर्व टीएमसी नेता शेख शाहजहां के खिलाफ गवाही देने जाते समय बुधवार को सडक़ दुर्घटना में एक गवाह गंभीर रूप से घायल हो गया।

इस हादसे में चश्मदीद के बेटे और चालक की मौत हो गई। मृतक के परिवार का दावा है कि यह महज एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हमला था। यह सब शाहजहां के आदेश पर हुआ है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार बुधवार सुबह बसंती राजमार्ग पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक से टकराने के बाद कार सडक़ के किनारे नहर में जा गिरी। ट्रक भी नहर में जा गिरा। शाहजहां के खिलाफ गवाह सड़क हादसे में घायल कार में सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में पता चला कि कार में भोला घोष और उसके बेटे सत्यजीत घोष सवार थे। भोला घोष बशीरहाट अदालत में शाहजहां के खिलाफ गवाही देने जा रहा था।

सत्यजीत और चालक शाहानुर मोल्ला की मौके पर ही मौत हो गई। भोला को गंभीर हालत में कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल भोला ने दावा किया कि उनकी कार को संदिग्ध तरीके से टक्कर मारी गई। भोला के बड़े बेटे बिस्वजीत घोष ने आरोप लगाया कि जेल में बंद तृणमूल के पूर्व नेता शाहजहां के इशारे पर उनके पिता और भाई की हत्या की साजिश रची गई थी।

परिवार ने हत्या की साजिश का आरोप लगाया उसका दावा है कि उन्हें लगातार धमकियाां मिल रही थीं, क्योंकि उसके पिता शाहजहां के खिलाफ चल रहे मामले में मुख्य गवाह बन गए थे। ट्रक का चालक फरार है। उसका दावा है कि ट्रक का चालक शाहजहां का करीबी है। उसने शाहजहां के आदेश पर कार को टक्कर मारी थी। मृतक के पुत्र ने शाहजहां के करीबी दो स्थानीय लोगों, सबिता राय और मुस्लिम शेख पर भी उंगली उठाई।