मिर्जामुराद के जोगापुर गांव निवासी वशिष्ठ नारायण गोंड़ (बाबा) ग्राम सचिवालय व जलजीवन मिशन के तहत स्थापित पेयजल टंकी के पास नवीन परतीं भूमि पर दो मड़ई लगाकर गुमटी में छोटी सी दुकान चलाने के साथ ही निवास करते रहे।

स्वजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त करने के साथ ही मृतक की पत्नी गीता देवी को एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि का चेक सौंपा।

जागरण संवाददाता, (मिर्जामुराद) वाराणसी। राजातालाब तहसील परिसर में आत्मदाह कर मौत को गले लगाने वाले बुजुर्ग वशिष्ठ नारायण गोंड़ (बाबा) के आवास पर रविवार को समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा।

पर‍िजनों के अनुसार उक्त भूमि को लेकर विवाद चल रहा था। राजातालाब तहसील द्वारा वशिष्ठ के खिलाफ भूमि बेदखली का आदेश देने के साथ उनके ऊपर लाखों रुपए का जुर्माना लगाया गया था।

आदेश से क्षुब्ध होकर वशिष्ठ नारायण ने बीते 22 अगस्त की दोपहर राजातालाब तहसील परिसर में शरीर पर पेट्रोल छिड़कर आग लगा ली थी, देररात उनकी मौत हो गयी थी।

प्रतिनिधि मंडल में सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा, प्रदेश महासचिव व पूर्व मंत्री श्रीप्रकाश उर्फ लल्लन राय, जिलाध्यक्ष सुजीत यादव 'लक्कड़', व्यास जी गौड़, महेंद्र पटेल, अमन यादव, पखंडी बिंद, अमरनाथ यादव, कन्हैया राजभर समेत अन्य सपा नेता शामिल रहे।